Pacôme Dadiet se fait plaisir en G-League avec les Westchester Knicks 

Drafté cet été par les New York Knicks en 25e position, Pacôme Dadiet avait montré à Tom Thibodeau en pré-saison qu’il pouvait compter sur lui. L’ancien coach des Chicago Bulls ou des Minnesota Timberwolves lui a donc donné sa chance dans l’Association sur quelques sorties, que le natif de Charenton a saisi au rebond.

Comme lors de l’ouverture de la saison chez les Boston Celtics (son premier panier en 13 minutes de jeu) ou récemment en établissant son match référence dans la Grande Ligue, avec 9 points contre les Washington Wizards. En 12 matchs avec l’équipe première, Pacôme Dadiet tournait à 1,6 point, 1,2 rebond et 0,5 passe décisive en 6 minutes de moyenne en moyenne. Même s’il a donné quelques miettes à l’ailier, Tom Thibodeau ne déroge pas de son plan de jeu : les jeunes sont en bout de rotation. Alors logiquement, l’ex joueur du Paris Basketball, passé également par Ulm (Allemagne) comme un certain Killian Hayes, a été assigné en G-League par les New York Knicks fin novembre.

Après cinq matchs (4 victoires – 1 défaite), l’on peut dire que Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) s’est bien adapté à l’antichambre de la NBA. Le Français de 19 ans compile 15 points, 6,8 rebonds et 2,6 passes décisives à 39% au tir dont 25% à 3-pts en 32 minutes de jeu. Son record est pour le moment de 19 points face aux Raptors 905. Mis à part des pourcentages améliorables, l’ailier français confirme qu’à terme, il a le potentiel pour se faire une place en NBA. Pour cela, il va falloir que le head coach des New York Knicks, Tom Thibodeau, lui accorde sa confiance.

Pacôme Dadiet, on assignment, came off the bench to secure 19 PTS and 6 REB in yesterday’s win🔥 pic.twitter.com/BDLt9YD9j8

— Westchester Knicks (@wcknicks) December 9, 2024