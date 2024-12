En Grèce, Saint-Quentin s’assure le play-in de la BCL !

Pour sa première participation à la BCL, Saint-Quentin verra sa route se poursuivre au-delà du 1er tour. En effet, le SQBB s’est assuré de participer au play-in de la Ligue des Champions après avoir remporté une 2e victoire dans son groupe, toujours face à Rhodes Kolossos.

Déjà facile vainqueur du club grec à Pierre-Ratte en ouverture de la compétition européenne, l’équipe de Julien Mahé a une nouvelle fois plutôt maîtrisé son sujet ce mercredi 11 décembre (73-84). Grâce à une très bonne première période, Saint-Quentin s’est grandement facilité la tâche (30-47). Même si celle-ci n’a pas été aisée jusqu’au bout, le club grec n’abdiquant dans le dernier quart-temps en revenant à 5 longueurs des Axonais.

En difficulté depuis quelques semaines, Nolan Traoré (14 points à 4/10 aux tirs, et 4 passes décisives pour 2 ballons perdus) a cependant sorti le bleu de chauffe pour repousser Rhodes, inscrivant six points de suite tout en délivrant une passe décisive à Giovan Oniangue pour refaire passer l’écart au-dessus des dix points.

Kolossos crawled within 5, but that's when Nolan said "CA SUFFIT!" ✋

Six straight points, plus an assist 🤌🇫🇷#BasketballCL | @SQBB_Officiel pic.twitter.com/f7AR6dgrcf

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 11, 2024