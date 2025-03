« En route pour essayer d’accrocher le Top 10 », le SLUC Nancy ne veut rien se refuser

La trêve de la coupe de France a été longue pour le SLUC Nancy qui n’a pas joué depuis le 7 mars dernier. Sur une série de deux victoires en Betclic ÉLITE, avec des succès contre Bourg-en Bresse et Le Mans, le coach des Lorrains, Sylvain Lautié, ne craint pas que cette pause ait pu atteindre la dynamique de son équipe. C’est ce qu’il a confié au micro de France Bleu.

« Tous les matchs sont difficiles et on peut imaginer qu’on a laissé un peu de gomme dans les deux dernières rencontres. L’état d’esprit est là. Cette trêve nous permet de remettre dans le rythme Caleb Walker qui est important dans notre groupe, lui qui a manqué près de trois semaines d’entraînement pour des raisons personnelles. Cela permet aussi de stabiliser le pied de Chris Clemons. De toute façon, la trève existe pour tout le monde. Cette fois-ci, on a pris l’option de ne pas jouer de match parce qu’on avait des joueurs qui avaient besoin de souffler et d’autres qui devaient être remis à niveau. Les garçons ont aussi fait des choses de manière commune, donc ça permet de souffler. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. »

Sylvain Lautié revient ensuite sur la dynamique de l’équipe et comment elle se projette pour la fin de saison à venir. Nancy se place à la huitième position au championnat avec 10 victoires pour 11 défaites.

« On a franchi l’étape des 10 victoires, maintenant, en route pour essayer d’accrocher le top 10. Pour y être, il nous faudra 13 victoires. Quand on aura ces 13 victoires, le plus rapidement possible bien évidemment, on verra si on a encore les moyens de viser entre la 6e et la 8e place. On ne se refuse rien, comme on ne s’est rien refusé lors de notre montée en Betclic ÉLITE. […] Quand on récupère physiquement, on récupère aussi souvent mentalement. On va sur des choses positives et je pense qu’on a une vraie dynamique de groupe en ce moment. L’équipe a fait honneur au maillot et aux espérances des gens, donc tant mieux. »

Enfin, la reprise pour le SLUC Nancy se fera ce dimanche avec un match à Gravelines. Le coach nancéien explique comment son équipe abordera la rencontre.

« Ils ont fait du bon boulot, ils sont dans les matchs, ils sont de mieux en mieux. On doit être capable de rivaliser et de faire une performance, mais rien ne le dit et il faut savoir que tous les matchs sont compliqués et qu’on se bat à chaque fois, donc il ne faut surtout pas qu’on se relâche. […] Gagner à l’extérieur, c’est très compliqué. On est de mieux en mieux. Il faut confirmer. […] À nous de nous assurer qu’on puisse les pousser dans leurs retranchements et qu’ils ne fassent pas le match qui les relance contre nous »