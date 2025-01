Encore 23 points pour Hugo Besson, mais la défaite cette fois pour Manisa

Trois jours après l’énorme retournement de situation de son équipe en BCL, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) a encore été productif ce samedi 11 janvier, en championnat turc cette fois. Mais son équipe de Manisa a perdu 98 à 87 face à Buyukcekmece.

Dans un jeu très centré autour de sa créativité, ainsi que celles de ses coéquipiers Saben Lee (1,88 m, 25 ans) et Fabien White Jr., Hugo Besson s’éclate individuellement à Manisa. Ce samedi, il a cumulé 23 points à 7/11 aux tirs, 6 rebonds, 6 passes décisives et 3 balles perdues en 32 minutes. Cela n’a pas suffi pour permettre aux siens de s’imposer face à une équipe qui présentait le même bilan au moment de l’entre-deux (3 victoires et 10 défaites).

Hugo Besson reste troisième meilleur marqueur de BSL avec 17,9 points par match, derrière son coéquipier Saben Lee (21,6) et l’ancien arrière de Roanne, Nanterre et Gravelines-Dunkerque Marcquise Reed (18,5).