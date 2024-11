Enfin adroit à 3-points, Alexandre Sarr égale son record en carrière

On savait Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) capable de protéger son arceau, d’être une menace sur pick-and-roll et d’être redoutable en contre-attaque, mais pas encore de tirer à 3-points. Alors qu’il ne rentrait même pas un tir primé par match depuis le début de saison (0,9 par match à 20% de réussite), le pivot des Wizards en a cette nuit rentré… quatre sur cinq, dans la défaite à domicile de son équipe face aux Bulls en NBA Cup (108-127). La défense chicagoane ne l’a logiquement pas respecté au vu de son pourcentage, et l’a laissé seul à 3-points. Avec une forme de tir plus stable qu’à son habitude, le n°2 de Draft n’a pris que des tirs ouverts, sans se précipiter. Il en a rentré un par quart-temps. Ce à quoi il a ajouté plusieurs dunks sur alley-oops, et deux lancers-francs sur quatre.

En 31 minutes de jeu, le petit frère d’Olivier Sarr termine avec 20 points à 7/11 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Il égale ainsi son record en carrière qui datait d’il y a dix jours, et remonte ses pourcentages aux tirs. Dans un match vampirisé par Kyle Kuzma (23 points à 7/18 aux tirs), le Français a su convertir le peu de ballons qu’on lui a donné. Son compatriote Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) n’a pas aussi été efficace, ne marquant que 8 points à 3/11 aux tirs, mais en réussissant 5 passes décisives ainsi qu’une bonne défense sur Zach LaVine (18 points à 6/14). De nouveau propulsé titulaire grâce à l’absence de Jordan Poole, l’ex-chalonnais Kyshawn George (2,03 m, 20 ans) a marqué 7 points en 31 minutes. Les Wizards ont globalement manqué de sérieux défensivement face à des Bulls pourtant pas en grande forme. La franchise de la capitale n’a toujours pas gagné le moindre match de NBA Cup en deux saisons (0-7).

Développement en cours

Que ce soit en NBL (29,8%) ou en Overtime Élite (25%), Sarr n’a jamais été adroit à 3-points. Or cela pourrait être un point important de son développement dans cette NBA moderne. Depuis le début de saison, il montre des flashs intéressants en attaque, mais reste globalement inconstant. Contrairement à sa protection d’arceau de l’autre côté du terrain, qui est une satisfaction depuis ses premiers matchs. Avant cette rencontre, il sortait de sa probable meilleure sortie depuis son arrivée en NBA, face aux Indiana Pacers. Il continue de se développer dans un environnement collectif compliqué. Mais il bénéficie d’une place de titulaire, d’un gros temps de jeu et de ballons en attaque. Tout ce dont a besoin un jeune joueur à haut potentiel comme lui.