Nouveau record pour Alexandre Sarr, Pacôme Dadiet marque des points dans le derby new-yorkais

Alexandre Sarr n’avait pas encore atteint la barre des 20 points en NBA depuis son arrivée à l’automne. C’est chose fait désormais après une dizaine de matchs !

Alexandre Sarr 2 – Zaccharie Risacher 1

Mais alors que son équipe n’avait remporté que deux victoires cette saison, toutes contre les Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher, les Wizards n’ont pas réalisé le triplé dans une rencontre comptant pour la NBA Cup (129-117). La franchise de la capitale se contentera amplement d’avoir pu apercevoir encore un peu plus tout le potentiel dont est doté Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans). Ce dernier a été très complet en inscrivant 20 points à 4/9 à 2-points et 3/4 à 3-points, 7 rebonds et 2 passes décisives. Retrouvant enfin de l’adresse extérieure notamment, il a également été très précieux défensivement avec 4 interceptions et 3 contres, parvenant même à stopper Trae Young sur une phase de 1 contre 1.

Son partenaire Bilal Coulibaly a lui compilé 9 points (4/11), 9 rebonds et 6 passes décisives alors qu’en face, Zaccharie Risacher a éprouvé de la maladresse avec son tir (11 points à 4/12 aux tirs dont 0/4 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives).

5e apparition pour Pacôme Dadiet : 5 points marqués !

Chaque opportunité, Pacôme Dadiet l’a saisi ou presque avec les New York Knicks. Dans le derby new-yorkais contre Brooklyn, l’ancien de Charenton a connu sa 5e apparition en NBA, pour 5 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre en 12 minutes de jeu ! Son seul panier dans le jeu, à 3-points, ne l’a pas marqué dans le garbage-time mais au milieu du 2e quart-temps, sur un service de son franchise-player, Jalen Brunson.

Dans le reste de la soirée, Victor Wembanyama et les Spurs défiaient les Los Angeles Lakers, champion en titre de la NBA Cup. Les Texans ont cédé en fin de partie face à un énorme Anthony Davis (40 points à 14/26 aux tirs), qui s’est notamment de garder le nouveau membre du club des 50 points, « Wemby ». Malgré tout, le Français a répondu présent (28 points à 12/25 aux tirs, 14 rebonds, 5 passes décisives, 5 ballons perdus et 2 contres en 34 minutes).

Pour la première fois de la saison, Philadelphie a pu compter sur la présence commune de Joël Embiid et Paul George. Mais cela ne s’est pas traduit par une victoire pour la franchise de Guerschon Yabusele (4 points à 2/4 en 24 minutes), battu à Orlando (98-86).