Un record pour Alexandre Sarr, 20 rebonds pour Gobert mais des défaites à l’arrivée

Après une semaine compliquée (6 points de moyenne sur 3 matchs), Alexandre Sarr a bien redressé la barre à l’occasion d’un déplacement des Washington Wizards chez les Indiana Pacers. Le n°2 de la draft NBA 2024 a livré l’une de ses meilleures prestations offensives de la saison avec 17 points (7/15 aux tirs), 14 rebonds (dont 3 offensifs), 1 interception, 2 contres et 2 ballons perdus en 31 minutes de jeu. Le Bordelais a également établi son nouveau plus haut total de rebonds, pour signer seulement son 2e double-double de la saison après celui réalisé début novembre.

Malgré cette belle perf’ d’Alexandre Sarr, combinée aux bonnes prestations du Français Bilal Coulibaly (17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) et de l’ancien Chalonnais Kyshawn George (15 points, 5 rebonds et 5 passes décisives), la franchise de la capitale s’est inclinée (115-103) pour la 11e fois d’affilée depuis la fin octobre (à cinq défaites du record historique de l’équipe).

Rudy Gobert a lui aussi réussi une jolie performance au rebond dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre chez les Boston Celtics. Mais malgré ses 10 points (4/5 aux tirs) et ses 20 rebonds (dont 8 offensifs), sa franchise des Timberwolves s’est inclinée d’une possession sur le parquet des champions en titre (107-105). Une victoire dans le Massachusetts n’est plus arrivée pour Minnesota depuis mars 2005…