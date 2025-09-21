Énorme match de Clément Frisch qui cartonne avec Baskonia contre… le Real Madrid

Des nouvelles de Clément Frisch (2,01 m, 23 ans), qui semble prendre ses marques dans son nouveau club de Baskonia. L’ex du SLUC Nancy arrive sur la fin de sa pré-saison avec le club espagnol, et a frappé fort pour clôturer celle-ci. Lors du dernier match organisé face à une écurie d’EuroLeague – pour préparer les deux premiers matchs officiels de la saison qui seront dans la compétition reine européenne (contre l’Olympiakos et chez l’ASVEL) – Frisch a fait forte impression contre… le Real Madrid.

20 points à 8/11 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 1 rebond, 1 passe décisive et 2 interceptions en 26 minutes. Il est le joueur basque qui a passé le plus de temps sur le parquet. Devant son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot (12 points en 23 minutes) ou encore les ex-NBAers Trent Forrest (14 points et 7 rebonds en 24 minutes) ou Hamidou Diallo (7 points en 23 minutes).

Des débuts sérieux

Baskonia s’est en revanche incliné 87-80. Le Real a mieux géré les deuxièmes et troisièmes quart-temps, et été plus régulier pendant tout le match. Le match était une petite finale du tournoi de préparation “Encestarias”, qui se jouait dans la ville de Pontevedra. En face, le Real Madrid avait envoyé la grosse équipe, qui manquait en revanche de Théo Maledon, déjà blessé à l’adducteur. Frisch a terminé meilleur marqueur du match sur les 22 joueurs engagés, dont certains très gros noms de l’EuroLeague. Ce qui est forcément encourageant. Lors du précédent match, il avait déjà marqué 5 points en 18 minutes contre Valence de son compatriote Neal Sako.

Si la réussite va aller et venir pour l’ailier français (qui tournait tout de même à 43,2% à 3-points la saison dernière en Betclic ÉLITE), son temps de jeu est une bonne nouvelle. Il semble pleinement intégré dans le projet de Vitoria, malgré son inexpérience des coupes d’Europe. « C’est un joueur de type Baskonia, jeune et avec une grande capacité de progression, qui a évolué et s’est distingué dans une ligue physique comme la Française » expliquait le directeur sportif Felix Fernandez lors de sa présentation officielle début septembre. Certains fans le comparent déjà à Alec Peters, passé par Baskonia entre 2020 et 2022 et aujourd’hui à l’Olympiakos, en étant l’un des meilleurs shooteurs de l’EuroLeague.

Le vice-champion du monde U19 avec Victor Wembanyama ou Matthew Strazel en 2021 s’était lui dit « très content » d’avoir atterri à Baskonia : « C’est un honneur d’être dans un club historique comme celui-ci. Je suis ému de pouvoir jouer en EuroLeague, ça a toujours été mon rêve et je veux montrer que je suis prêt pour jouer à ce niveau. » Réponse le 30 septembre contre l’Olympiakos.