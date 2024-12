Eric Girard (Le Portel) s’agace contre le règlement mercato « aberrant » de la LNB

À la veille de son dernier match de l’année 2024, l’entraîneur du Portel Eric Girard a donné son avis sur le nouveau règlement de la LNB concernant le mercato. Depuis cette saison, la Ligue Nationale de Basket a adopté un principe de limitation des changements dans les rosters : entre la première journée et le 28 février, les clubs ne pourront procéder qu’à trois ajustements maximum. Après le 28 février, deux pigistes médicaux pourront venir se rajouter, en cas de blessure longue durée.

À la mi-saison, Le Portel fait partie des clubs ayant déjà effectué deux changements dans leur effectif, avec les arrivées de DeOndre Burns (1,90 m, 27 ans) et Mathieu Boyer (2,05 m, 29 ans). Sauf que la blessure au bout d’un seul match de l’arrière américain (genou), dont le retour est prévu début janvier, est mal tombée pour l’ESSM. Ainsi, juste avant d’affronter le SLUC Nancy pour la 14e journée de Betclic ELITE, Eric Girard a donné un avis critique à La Voix du Nord sur le nouveau règlement de la LNB.

« Cette année, le règlement a changé. C’est aberrant. Non seulement on a droit qu’à peu de jokers non médicaux, mais, en plus, il faut payer une amende à chaque modification. Le premier, c’est 2 500€ donnés à la Ligue, le deuxième, c’est 10 000€ et le troisième, c’est 15 000 €. Cela nous pénalise car quand tu n’as pas d’argent, tu fais des paris. S’il ne sont pas bons humainement ou sportivement, tu es obligé de rectifier. Les clubs les plus riches ont moins de paris à faire. »