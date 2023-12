Eric Girard : « On doit être déçus de perdre, même contre Monaco »

Betclic ÉLITE - Le Portel s'est bien battu contre Monaco ce dimanche 10 décembre, avant de céder sur la fin de rencontre pour s'incliner 74-67. Pour Eric Girard, l'ESSM ne peut être que déçue par cette défaite, "même contre Monaco".

Fort de ses huit victoires sur les neuf dernières journées, l’ESSM Le Portel a tenu la dragée hauteur au leader de Betclic ÉLITE, l’AS Monaco, ce dimanche 10 décembre dans son Chaudron.

Cependant, la Roca Team a haussé le ton en défense en fin de rencontre pour n’encaisser que 6 points lors des 8 dernières minutes. De quoi prendre le dessus et l’emporter 74 à 67. « Je suis déçu, on doit être déçus de perdre, même contre Monaco, a regretté le coach vaincu Eric Girard dans La Voix du Nord. La preuve, on aurait pu gagner, ça montre le talent, la progression, la volonté de ce groupe. Beaucoup pensent que ce n’est pas grave de s’incliner contre Monaco, moi non. »

Son groupe, bien que coriace et complémentaire, a affiché ses limites en fin de rencontre. « En jouant à huit, il y a de la fatigue, a reconnu Eric Girard. Dans le dernier quart-temps, Monaco ne met que 16 points, c’est en attaque où on n’arrive plus à finir le match sur les bases commencées. Monaco a l’habitude de prendre les matches à la fin. C’est l’expérience, l’ossature. C’est un résultat logique mais on doit être déçus. Même contre eux », a-t-il répété.

La prolongation d’Edon Maxhuni espérée

Si Robert Turner est dans le dur (un point seulement marqué pour lui), l’autre recrue ayant permis de rééquilibrer l’équipe, Edon Maxhuni, est revenu en fin de match après avoir été victime d’une entorse de la cheville dans la rencontre. Conquis, le public – qui avait préparé une bannière en finlandais pour l’occasion – espère qu’il va être prolongé au-delà de son contrat de remplaçant médical de Benoit Mangin, qui se conclura à la fin de l’année 2023. « Si j’avais une baguette magique, je signerai les 8 joueurs pour l’année prochaine. Même ceux qui ont des hauts et des bas, l’alchimie entre eux est fantastique. En attendant, on va déjà essayer de les garder tous pour l’après-Noël », a annoncé Eric Girard, qui n’a jamais caché vouloir conserver le meneur finlandais.