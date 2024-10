Et si Paris se faisait prêter Onuralp Bitim ?

Incroyable pendant deux saisons avec Bursaspor, finaliste surprise de l’EuroCup en 2022 avant d’être élu dans le deuxième meilleur cinq de la compétition en 2023 (18,1 points de moyenne), Onuralp Bitim (1,98 m, 25 ans) n’a pas réussi son grand saut vers la NBA. Parti à Chicago l’an dernier, il a été coupé par les Bulls le 17 octobre après une saison rookie à 23 matchs (3,5 points à 38% et 1,4 rebond).

Ancien superscoreur du championnat turc (18,4 points à 48% lors de sa dernière saison en BSL), aperçu très brièvement en EuroLeague avec l’Anadolu Efes Istanbul en 2017/18, l’intérieur stambouliote est l’une des bonnes pioches potentielles actuelles du marché européen. Ainsi, BasketNews révèle, sans surprise, que le Fenerbahçe (le club de son quartier d’origine, Kadiköy) souhaiterait s’attacher ses services. Mais plus surprenant, que ce serait en vue d’un prêt, possiblement au Paris Basketball. Une information qui fait sens au vu de l’obscure situation de Daulton Hommes (2,04 m, 28 ans) au poste 4 dans la capitale : l’ancien joueur de Vitoria est porté disparu depuis le début de la présaison. Le club de la capitale n’a plus communiqué à son sujet depuis le 12 septembre lorsqu’il avait annoncé que sa blessure à la jambe allait devoir « nécessiter du repos avant le début de la saison ». Deux mois après, Onuralp Bitim pourrait-il être la solution idoine ?

Turkish side Fenerbahce is showing strong interest in Onuralp Bitim, per sources. The club is working towards a plan that would include a loan move for Bitim until the end of the season with Paris Basketball as a serious candidate as a landing spot for the player.

— Orazio Francesco Cauchi (@paxer89) October 31, 2024