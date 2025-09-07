Recherche
3x3

Étouffées par les Néerlandaises, les Bleues du 3×3 ne verront pas la finale européenne

3x3 - Face à la nation dominante du 3x3, l'équipe de France féminine n'a pas fait long feu en demi-finale de la Coupe d'Europe. Les Bleues se sont inclinées 21-10 contre les Pays-bas, et tenteront aller chercher la médaille de bronze à 18h00 contre... l'Espagne.
Les Néerlandaises n’ont pas fait de cadeaux aux Françaises

Crédit photo : FIBA 3x3

Médaillées d’argent l’année dernière, les Bleues du 3×3 ne reproduiront pas cette performance. La finale de la Coupe d’Europe se fera sans elles. Il faut dire que leur tirage a été piégeux. Déjà en poules, la surprise azerbaïdjanaise et ses trois américaines naturalisées (qualifiées en demi-finale) leur avait coûté la première place du groupe. Ce qui a forcément pénalisé la suite de leur compétition. C’est ainsi qu’après leur victoire contre l’Allemagne (17-11) en quarts ce dimanche 7 septembre au matin, les Françaises ont dû faire face à l’ogre néerlandais en demi-finale. Une nation dominante en 3×3, médaillée d’or en 2023 et de bronze en 2024, après une défaite d’un point en demi-finale contre… la France. Mais les joueuses et la dynamique des deux nations ont beaucoup changé depuis.

Une classe d’écart

Sur le terrain, il n’y avait pas photo ce dimanche. C’est surtout défensivement que les Néerlandaises, têtes de série n°1 de la compétition, ont fait la différence. Elles ont complètement étouffé les Françaises quand elles tentaient de créer leurs tirs. Notamment Janis Boonstra et Zoë Slagter, pendant que Noortje Driessen marquait 11 points de l’autre côté du terrain. « On a très bien joué ensemble, il y avait un super flow entre nous » a indiqué cette dernière après la rencontre. Les Françaises n’ont pas du tout pu développer leur jeu face à elles, à l’image du 1/5 au tir et des 2 pertes de balle de leur meilleure joueuse Marie Mané (1,84 m, 29 ans). Ou du nouveau match difficile de la rookie à ce niveau Sixtine Macquet (1,96 m, 24 ans).

De leur côté, Yohana Ewodo (3 points à 3/7) et Marie-Ève Paget (5 points à 2/5) ont essayé de sonner la révolte avec des hustle plays. Mais l’écart s’est creusé trop rapidement (12-4) et le match était déjà plié. Comme contre l’Azerbaïdjan, elles sont tout simplement tombées contre plus fortes. La finale entre Azerbaïdjanaises et Néerlandaises est pleine de promesses. C’est la deuxième fois en trois éditions que ces dernières vont en finale, tandis que ça sera une première pour le pays mi-européen mi-asiatique.

Du côté de la France, la petite finale sera jouée contre une nation que l’on connaît bien, l’Espagne. C’était d’ailleurs la finale de l’édition 2024. Cette fois, ce sont les têtes de série n°2 contre les n°3. Le match se jouera à 18h00, toujours à Copenhague.

