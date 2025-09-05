Ataman dénonce l’horaire matinal imposé à la Turquie pour son 1/8e de finale

Le sélectionneur de la Turquie Ergin Ataman n’a pas mâché ses mots concernant l’horaire imposé pour le match décisif de son équipe face à la Suède ce samedi. Après avoir terminé invaincu en phase de groupes, la Turquie se voit contrainte de jouer son huitième de finale à 12h00, un créneau que le technicien de 59 ans juge irrespectueux.

Une programmation jugée irrespectueuse par le staff turc

« Je n’aime pas le manque de respect de FIBA envers nous, envers la première équipe du groupe, qui a terminé le groupe invaincue », a déclaré Ataman après l’entraînement à Riga de vendredi. Le sélectionneur turc a poursuivi ses critiques : « Nous devons jouer le match plus tôt à 12 heures demain (samedi). C’est ridicule. Nous sommes ici depuis 15 jours, et nous jouons le match le plus important de la phase éliminatoire, un match à élimination directe, à 12 heures. »

Malgré cette frustration, Ataman reste déterminé et confiant dans les capacités de son équipe. « Tout le monde doit savoir, même si nous jouons à trois heures du matin, personne ne peut arrêter notre objectif d’avancer au stade des médailles », a-t-il souligné avec fermeté.

L’objectif médaille après une phase de groupes parfaite

La Turquie arrive en huitièmes de finale auréolée d’un parcours sans faute lors de la phase de groupes, marqué notamment par une victoire remarquée contre la Serbie mercredi à la Xiaomi Arena. « En ce moment, je ne rêve que d’avancer au stade des médailles. Le match contre la Serbie est terminé. Maintenant, je me concentre uniquement sur l’équipe nationale pour gagner demain contre la Suède et avancer en quarts de finale », a expliqué le sélectionneur.

Ataman s’est montré particulièrement fier du niveau affiché par ses joueurs : « Nous avons vu le potentiel de notre équipe. En fait, je connais ce potentiel, mais dans tous ces matchs que nous avons joués, des matchs parfaits, une excellente défense, en attaque nous avons très bien fait circuler le ballon, nous avons toujours partagé le ballon. Surtout contre le favori de cet EuroBasket, la Serbie, nous avons joué un match incroyable. »

Le technicien turc conclut avec ambition : « Nous sommes prêts pour le match du Top 16 (huitièmes de finale) et j’espère pour les quarts de finale, et pour avancer jusqu’à la finale. »