Qualifiées en quarts, Gérone et Migna Touré défieront l’ASVEL Féminin

Ce jeudi avait lieu le match retour des huitièmes de finale de l’EuroCup entre Gérone et NKA Universitas Pecs. Battu sèchement au match aller la semaine dernière par Pecs (85-73), Gérone devait sortir une grosse prestation pour accéder à la suite de la compétition. A domicile, portées par son public, les Espagnoles ont démarré avec un 11-2 d’entrée de match. Au terme du premier quart, les Hongroises de Pecs avaient remonté la pente (20-13). Mais à la mi-temps, les coéquipières de Mamignan Touré (1,83 m, 30 ans) avaient comblé leur déficit de 12 points du match aller (40-28).

Une deuxième mi-temps à sens unique

C’est dans le troisième quart-temps que la différence s’est faite ressentir. Bien décidé à aller la victoire et rattraper les 12 points de retard du match aller, Gérone a enclenché la marche avant et propulsé l’écart à +20. Pecs ne s’en est pas remis et la partie s’est soldée sur un score sans appel en faveur des Catalanes (88-65). Une prestation collective de très haut niveau permettant à l’équipe de Roberto Iniguez d’accéder aux quarts de finale, lors desquels elles affronteront les Françaises de l’ASVEL Féminin fin février.



Lors de la rencontre, l’internationale française Migna Touré a contribué offensivement avec 10 points à 4/10 au tir, dont 1/4 à 3-pts, et 1/2 aux lancers francs. Elle ajoute 1 rebond et 1 passe décisive à sa ligne statistique pour terminer la rencontre 6 d’évaluation. En EuroCup, l’arrière expérimentée passée par Arras, Lyon, Nice ou encore Lattes-Montpellier tourne à 10,3 points, 3 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne.

Une ancienne montpelliéraine cartonne

Sa coéquipière suédoise Klara Lundquist (1,72 m, 25 ans), ancienne pensionnaire de Lattes-Montpellier également, termine la partie avec 21 points (6/12 au tir dont 2/5 derrière l’arc et 7/7 aux lancers francs), 7 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 29 d’évaluation.

One of those nights 😌 Klara Lundquist hit a personal season-high with 2️⃣1️⃣ points tonight!#EuroCupWomen x @unigirona pic.twitter.com/0YfWN1mJiW — EuroCup Women (@EuroCupWomen) January 16, 2025