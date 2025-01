Les clubs français connaissent leurs adversaires en quart de finale d’EuroCup féminine

Le contingent français a sauvé 50% de ses représentants à l’occasion des 1/8e de finale de l’EuroCup féminine. Si Tarbes, Angers et Charnay ne sont pas parvenus à franchir l’obstacle, l’on retrouvera en revanche Villeneuve d’Ascq, l’ASVEL féminin et Lattes-Montpellier parmi les huit dernières équipes encore en lice.

C’est après une homérique rencontre, remportée après trois prolongations contre Estudiantes, que l’ESBVA-LM s’est offert un tour de plus en EuroCup féminine. Beaucoup moins tendue mais pas moins exceptionnelle pour autant, l’ASVEL s’est également qualifiée pour le stade des quarts de finale en dominant Galatasaray au match retour (+31). Enfin, Lattes-Montpellier a aussi fait le job à la maison face aux Allemands de Keltern.

Les confrontations des équipes françaises en quart de finale seront les suivantes :

Ainsi, les formations de l’Hexagone débuteront toutes leurs quarts de finale à l’extérieur, qui se joue dans un format aller-retour. Villeneuve d’Ascq croisera le fer avec le tombeur d’Angers, tandis Lattes-Montpellier défiera les Hongroises de Sopron. Les deux équipes tricolores pourraient se rencontrer dans le dernier carré en cas de victoires.

Pour l’ASVEL féminin, il s’agira de l’équipe de Migna Touré, Gérone. Le dernier quart de finale opposera les Hongroises du DVTK Miskolc aux Espagnoles de Ferrol. Ce stade de la compétition se disputera les 20 et 27 février 2024.

