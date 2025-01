L’ASVEL Féminin explose Galatasaray (+31) pour s’offrir un quart de finale

Dans un match retour où l’ASVEL Féminin a renversé Galatasaray de manière spectaculaire, les Lyonnaises se sont qualifiées pour les quarts de finale de l’EuroCup. Après une défaite de 5 points à Istanbul (77-72), l’équipe de Yoann Cabioc’h a fait preuve de résilience et de domination en s’imposant 87-56 pour son deuxième match au Palais des Sports de Gerland. Un exploit XXL qui envoie les Lyonnaises en quart de finale et qui confirme leur statut d’outsiders menaçant dans la compétition européenne.

Une seconde mi-temps renversante

Le match retour a vu l’ASVEL faire une démonstration de force en seconde période, inscrivant 55 points après avoir maîtrisé Galatasaray, l’un des favoris de la compétition. Malgré un début de match où les Lyonnaises ont souffert de maladresse et de quelques ballons perdus, leur travail défensif a fini par payer. Si le score était encore serré à la mi-temps (43-38), l’ASVEL a démarré le dernier quart avec un 9-2 décisif pour se détacher et prendre un avantage confortable.

Le travail défensif a été le fondement de cette victoire. Francesca Pasa (1,75 m, 24 ans) a joué un rôle clé en neutralisant la meneuse scoreuse de Galatasaray, Julie Vanloo, limitant cette dernière à seulement 5 points à 1/13 aux tirs dont 1/7 à 3-points. Le coach Yoann Cabioc’h a salué cette performance, soulignant la solidité défensive de son équipe, qui a fait plier un Galatasaray fatigué par un enchaînement de matchs intenses.

Une ASVEL séduisante et de plus en plus forte

Ce succès est le reflet de l’évolution de l’ASVEL Féminin, qui dispose d’une vraie marge de progression selon son intérieure Dominique Malonga (18 points à 8/17 aux tirs, 14 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 23 d’évaluation en 32 minutes). Bien que le public n’ait pas été aussi nombreux qu’espéré, un millier de spectateurs ont eu la chance de voir cette performance prometteuse. L’équipe rhodanienne, dans un match maîtrisé et séduisant (21 passes décisives), a fait preuve d’une belle cohésion et d’un rythme effréné en seconde mi-temps, notamment à 3-points où l’adresse a fait la différence (9/19). Juste Jocyte (1,84 m, 19 ans) a confirmé sa montée en puissance (18 points à 5/8, dont 2/3 à 3-points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 27 minutes).

Un quart de finale de Coupe de France contre Basket Landes dès samedi



L’ASVEL Féminin aura un autre gros défi ce samedi à 20h30 en quart de finale de la Coupe de France contre Basket Landes. Ensuite, les Lyonnaises défieront après la trêve internationale – les 20 et 27 février prochains – soit les Hongroises de Pecs soit les Espagnoles de Gérone. Les deux équipes s’affrontent ce jeudi en Catalogne avec un déficit initial de 12 points pour l’équipe de l’internationale française Migna Touré.