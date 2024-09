Evan Boisdur passe professionnel et s’ajoute à l’effectif de Gravelines-Dunkerque

Un premier contrat professionnel, le signe qu’Evan Boisdur (1,82 m, 18 ans) bénéficiera de quelques minutes avec le BCM Gravelines-Dunkerque cette saison ? Rien n’est sûr mais le jeune meneur nordiste est désormais engagé professionnellement avec les Maritimes.

Premier contrat pro pour Evan Boisdur ! ✍🏻🧡 Pur produit de notre Centre de Formation, Evan sort d’une saison de qualité en Espoirs et sera le 10ème joueur professionnel de notre effectif 🏴‍☠️ Cette saison, il évoluera donc avec nos Espoirs et notre équipe Pro 🔛#TousBCM pic.twitter.com/O6MMbubNYW — BCM Basketball (@BCMBasket) September 12, 2024

Champion de France U18 avec le BCM en 2023

Pure produit du centre de formation, Evan Boisdur va continuer en 2024-2025 d’alterner entre la Betclic ELITE et le championnat Espoirs. Rentré en jeu à cinq reprises la saison dernière avec les pros (une fois en championnat, une fois en Coupe de France et trois fois en FIBA Europe Cup), le Guadeloupéen était en revanche l’un des joueurs majeurs chez les U21. En 34 matchs joués en Espoirs, le champion de France U18 en 2023 a compilé 13,9 points à 45,3% de réussite aux tirs , 2,9 rebonds et 3,5 passes décisives en 26 minutes de jeu en moyenne, doublant largement ses statistiques par rapport à ses précédentes campagnes.

Avec Roman Domon, il constituera ainsi la caution jeunesse de l’effectif du BCM Gravelines-Dunkerque pour la saison 2024-2025.