Roman Domon (Gravelines-Dunkerque) veut surfer sur sa dynamique et viser lui aussi la NBA

La génération 2005 française regorge décidément de talents. Alors que quatre d’entre eux ont été draftés en NBA cette année (Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet), d’autres pourraient s’ajouter au contingent l’année prochaine. C’est par exemple le cas de Noah Penda, Mohamed Diawara ou… Roman Domon (2,07 m, 18 ans).

Le grand ailier originaire d’Amiens s’est illustré cet été à l’EuroBasket U20. Malgré son surclassement de catégorie, il a grandement contribué au titre de l’équipe de France. Troisième ou quatrième option offensive de l’équipe de Guillaume Vizade (11,3 points de moyenne), il s’est illustré par son efficacité et son intelligence de jeu. Notamment en huitièmes de finale contre l’Allemagne (21 points), ou en quarts contre les rivaux espagnols (18 points). « Il nous a tous épatés » décrivait son coéquipier Alexandre Bouzidi. De quoi attirer le regard des observateurs et recruteurs. Une bonne dynamique qu’il compte bien traduire cette saison avec Gravelines-Dunkerque.

Au BCM depuis la saison 2019/20, Domon devrait franchir le grand pas cette saison. En 2023/24, il n’avait disputé que 12 matchs en Betclic Élite avec 8 minutes de moyenne. Il était principalement utilisé dans l’équipe Espoirs, où il a largement dominé (élu dans le cinq majeur du championnat avec 17,9 points et 20,4 d’évaluation de moyenne). Au vu de sa progression, il est certain que son rôle dans l’effectif nordiste va évoluer en 2024/25. Lors des deux premiers matchs de pré-saison, il est le troisième joueur le plus utilisé par Jean-Christophe Prat avec 25 minutes de moyenne. Un temps de jeu qu’il a mis à profit lors de la rencontre contre Saint-Quentin, où il atteint les 16 points, terminant meilleur marqueur de l’équipe.

Cet été, il a aussi participé à l’Adidas Eurocamp de Trévise, où il a dépassé les 11 points de moyenne. Il avait déjà fait parler de lui à l’été 2022 lors du fameux match à Nanterre entre une sélection des meilleurs lycéens américains (dont les fils de LeBron James) et des meilleurs prospects français, devant de nombreux scouts NBA. Ce qui est en définitive l’objectif de carrière de Roman Domon. C’est ce qu’il a expliqué dans une interview à Goatoguy : « Mon objectif est de faire une grosse saison l’année prochaine en aidant au mieux mon équipe, parce que je compte vraiment me présenter à la Draft. Et si je vais en NBA, c’est pour jouer. »

Domon a donc une saison pour montrer de quoi il est capable. Au sein d’un effectif restreint de huit joueurs qui devrait être complété épisodiquement par des jeunes du centre de formation comme Elidjah-Gabriel Lamart ou Evan Boisdur, Domon a une vraie carte à jouer. Et une opportunité de progresser, notamment sur son tir à 3-points (32,8% en Espoirs, 27,3% avec les U20) et son explosivité. Lui se considère comme un joueur « polyvalent », qui peut « marquer, prendre des rebonds et faire des passes », tout en se faisant « plaisir sur le terrain, et en donner aux gens ». Sa superbe vision de jeu pour un poste 3 est un de ses gros atouts. Un point commun avec le joueur dont il s’inspire le plus : Luka Doncic. Et qui pourrait lui permettre de se faire une place au plus haut niveau, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.



🇫🇷 Roman Domon has been an underrated player in last years French prospect group, playing for Gravelines in their main and U-21 teams. Today at the Adidas Eurocamp he put up

15 points

5-8 FG

1-3 3P

3-4 FT

Can be an underrated prospect for next year

pic.twitter.com/XIdlP6n23o

— nbadraftpoint (@draftpoint2024) June 1, 2024