Evan Fournier atteint de nouveau la barre des 10 points, face à Théo Maledon

Responsabilisé face aux Los Angeles Lakers mardi soir, Evan Fournier a de nouveau eu droit à un temps de jeu important ce mercredi à Phoenix.

L’arrière français a passé 26 minutes sur le parquet, soit autant que la star de l’équipe Cade Cunningham, et un peu moins que le joueur le plus utilisé, Ausar Thompson (29 minutes). Pas très adroit (4/12 aux tirs, dont 2/7 à 3-points), l’ancien Nugget, Magic, Celtic et Knick a fini à 10 points en plus de ses 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 1 contre et 3 balles perdues.

Détroit n’a cependant rien pu faire sur le parquet des Suns de Kevin Durant (25 points à 8/13, 6 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes). A la mi-temps, les locaux menaient déjà 70 à 41. Ce qui leur a permis de faire entrer en jeu Théo Maledon pour la deuxième fois cette saison. Le Normand a inscrit 5 points à 1/2 aux tirs et 3/3 aux lancers francs en 10 minutes, mais il a également perdu 3 ballons.

Dernièrement, Bilal Coulibaly alterne entre le cinq majeur et des débuts de rencontres sur le banc. Ce mercredi, l’arrière/ailier était bien présent dans le cinq des Washington Wizards. Son équipe n’est pas passée loin de la victoire à La Nouvelle Orléans (133-126). L’ancien des Metropolitans 92 a joué 27 minutes, pour 6 points à 3/6 aux tirs, 3 rebonds, 1 passe décisive, 4 balles perdues et 5 fautes.

Enfin, Nicolas Batum n’est pas entré en jeu, toujours à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Et Philadelphie a perdu contre Miami (104-109).