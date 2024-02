Victor Wembanyama (26 points) dans ses standards mais les Spurs trop courts à Dallas

Le All-Star Break leur fera le plus grand bien. Encore trop justes contre les Mavericks de Dallas (défaite 116-93), les San Antonio Spurs n’ont pas pu enchaîner une deuxième victoire de rang après leur triomphe au Canada. Gregg Popovich et ses hommes profiteront de quelques jours de repos avant de continuer leur rodeo road trip à Sacramento, le 22 février prochain.

Au rebond à la passe et au scoring : Victor Wembanyama était partout en début de match. Dans la lignée de son triple-double chez les Raptors lundi, le natif du Chesnay (Yvelines) a d’abord inscrit 11 points en 6 minutes avant d’en totaliser 20 au milieu du deuxième quart-temps. Presque surréaliste, totalement « Wembamaniesque », si on ose le terme.

Kyrie Irving et Luka Doncic font régner l’ordre

La défense des Spurs s’est toutefois effritée au fil que les minutes passaient et les Spurs ont pris l’eau dès le retour du vestiaire. Les Mavs faisaient respecter la loi, Kyrie Irving (34 points) et Luka Doncic (27) assuraient le spectacle à l’American Airlines Center. « Contre ce genre de joueur, on sait qu’on ne va pas les stopper sur chaque possession », tient-il à souligner en conférence de presse. « Il faut être appliqués. »

Cette séquence de @Wemby ! Des deux côtés du terrain 🔛🔥 pic.twitter.com/1X0i72VBZS — NBA France (@NBAFRANCE) February 15, 2024

Au final, Victor Wembanyama termine avec 26 points à 10/21 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes en 27 minutes. Sitôt le match fini, la nouvelle coqueluche du Frost Bank Center a pris la direction d’Indianapolis pour participer au Rising Stars Challenge et au Skills Challenge lors du All-Star week-end dans le temple des Pacers (15 – 18 février).