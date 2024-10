Evan Fournier au service du collectif de l’Olympiakos, des deux côtés du terrain

Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) s’installe de plus en plus dans le collectif de l’Olympiakos. Arrivé en cours de présaison, l’international français arrive dans une équipe réputée pour son passing game (67,1% des paniers en 2023-2024 en EuroLeague venaient après une passe décisive, n°1 dans la compétition), mis en place depuis des années par Geórgios Bartzókas. Après un temps d’adaptation nécessaire, le Francilien semble s’y faire. Surtout, sa volonté de rentrer dans le collectif est notable.

Ainsi, outre ses 15 points lors de la victoire contre le Zalgiris Kaunas pour sa première à domicile en EuroLeague, Evan Fournier s’est montré très volontaire et impliqué en défense comme on peut le voir dans la vidéo présentée dans le tweet suivant.

💬Η δήλωση του Evan Fournier περί άμυνας δεν ήταν τυχαία, παρά τους 15 πόντους, ήταν εξαιρετικός στις περισσότερες αμυντικές δράσεις που συμμετείχε & με μεγάλη ενέργεια στο πρώτο κομμάτι off-ball❗️#OlympiacosBC #euroleague #evanfournier #oncetelestrator pic.twitter.com/lbPvC8CAMD — Konstantinos Panas (@Scouting_View) October 12, 2024

6 passes décisives après un quart-temps contre l’Aris Salonique

Une volonté qui s’est également retranscrite dans sa production du week-end en championnat de Grèce. En 20 minutes, Evan Fournier a réalisé 7 passes décisives, en plus de marquer 11 points à 4/7 aux tirs, dont 3/5 à 3-points. Après un seul quart-temps contre l’Aris Salonique, l’arrière français en était déjà à 6 passes décisives en 10 minutes de jeu et son équipe menait 35 à 12. De quoi gaver de bons ballons les intérieurs Moses Wright (23 points à 9/11 et 7 rebonds en 23 minutes) et Sasha Vezenkov (22 points à 8/9 et 5 rebonds en 20 minutes). L’Olympiakos s’est finalement imposé de 30 points (102-72) en continuant à relancer Moustapha Fall (9 points à 4/4, 3 rebonds et 3 passes décisives en 16 minutes). De bon augure pour la suite.