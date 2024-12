Evan Fournier et Sasha Vezenkov relancent l’Olympiakos contre la Virtus Bologne

Après deux défaites consécutives en EuroLeague, l’Olympiakos a redressé la barre en s’imposant 87-77 face à la Virtus Bologne au Stade de la Paix et de l’Amitié. Porté par les performances de Sasha Vezenkov (27 points à 6/9 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, 10 rebonds et 8 fautes provoquées pour 38 d’évaluation en 29 minutes) et d’Evan Fournier (20 points à 8/17 aux tirs, 5 rebonds, 7 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 25 d’évaluation en 27 minutes), mais aussi le retour de Moustapha Fall (2 points à 1/2, 3 passes décisives et 2 fautes provoquées pour 6 d’évaluation en 18 minutes) le club grec affiche désormais un bilan de 10 victoires pour 6 défaites dans la compétition.

Un début canon et une frayeur avant la pause

L’Olympiakos a débuté la rencontre en fanfare, prenant rapidement une avance de 18 points (25-7) grâce à un premier quart-temps maîtrisé (29-17). Vezenkov, auteur de 14 points dans ce quart initial, a brillé par son efficacité (4/4 aux tirs, 5/5 aux lancers francs). Fournier a orchestré le jeu des Reds, qui ont distribué 9 passes décisives dès l’entame.

Mais la Virtus Bologne, emmenée par un Marco Belinelli des grands soirs (20 points, dont 12 en première mi-temps), n’a pas tardé à réagir. Le vétéran italien a relancé son équipe dans le deuxième quart-temps, bien aidé par l’ancien Manceau Matt Morgan (15 points). La Virtus a ainsi réussi l’exploit de renverser la vapeur pour mener 46-43 à la pause, grâce notamment à un triple au buzzer de Will Clyburn (2,01 m, 34 ans).

Un réveil salvateur après la mi-temps

Conscient de la nécessité de corriger le tir, l’Olympiakos est revenu des vestiaires avec une intensité retrouvée. Menés par Vezenkov et un Fournier particulièrement incisif, les Reds ont infligé un 7-0 à leurs adversaires pour reprendre les commandes (50-46). Défensivement, ils ont verrouillé l’accès au cercle, limitant la Virtus à 10 points dans le troisième quart-temps.

Avec une avance de 64-56 à l’entame du dernier quart, les Grecs ont continué à appuyer là où cela faisait mal. Une nouvelle accélération, ponctuée par un tir primé de Vezenkov, a permis à l’Olympiakos de creuser un écart définitif avec un 8-0 salvateur (79-64). Malgré la combativité de Bologne, l’issue du match ne faisait plus de doute.

Des points positifs mais encore des ajustements nécessaires

Georgios Bartzokas, coach des Reds, s’est montré satisfait de la réaction de son équipe après une première mi-temps compliquée : “Nous avons montré du caractère et avons retrouvé nos standards défensifs en deuxième mi-temps. Ce sont des éléments clés pour atteindre nos objectifs cette saison.”

Evan Fournier, qui a également souligné l’importance de maintenir des standards élevés, a salué la complémentarité avec Sasha Vezenkov : “Jouer avec lui est un plaisir. Son intelligence de jeu et ses déplacements sans ballon mettent constamment en danger la défense adverse.”

Du côté de la Virtus, Isaïa Cordinier a montré de belles séquences des deux côtés du terrain, mais cela n’a pas suffi pour inverser la tendance. Les Italiens restent englués au bas du classement (3-13) et devront vite réagir pour sortir de cette spirale négative.

Pour l’Olympiakos, cette victoire est un pas dans la bonne direction avant de recevoir l’ALBA Berlin dans deux jours. Les Reds auront à cœur de confirmer leur renouveau devant leur public.