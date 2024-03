Evan Fournier maladroit, Rudy Gobert toujours blessé

Evan Fournier a été très maladroit le lendemain de son record de points face à Miami. L’arrière français des Pistons de Détroit n’a réussi qu’une de ses neuf tentatives de tirs, pour 3 points, 1 rebond et 4 passes décisives en 22 minutes.

Face au leader de la conférence Est, Boston (54 victoires et 14 défaites), Détroit (12 victoires et 56 défaites) a été distancé pour s’incliner 119 à 94. Et pourtant Jayson Tatum n’a pas joué.

Fournier from the coffin corner 3⃣#DetroitBasketball pic.twitter.com/TyUzZVm5ZQ — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) March 19, 2024

Dans les autres rencontres, Rudy Gobert n’a pas joué mais Minnesota a gagné sur le parquet d’Utah (104-114). Le pivot français est touché au niveau des cotes. Autrement, Rayan Rupert a passé 4 minutes sur le parquet lors de la défaite de Portland à Chicago (110-107), pour 2 tirs manqués et 1 rebond.