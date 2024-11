Evan Fournier ménagé pour son dos mais présent face à Baskonia

L’Olympiakos accueille ce jeudi soir (à 20h15 heure française) Baskonia dans le cadre de la 10e journée de l’EuroLeague. Les Grecs, en pleine confiance avec une série de cinq victoires consécutives, viseront un sixième succès de rang malgré plusieurs absences importantes. Parmi elles, celle de Sasha Vezenkov, forfait pour deux semaines, et de Tyler Dorsey, écarté pour cause de blessure.

En revanche, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans), touché récemment par un « resserrement au niveau du dos », sera bien aligné pour ce choc, comme l’a confirmé à EuroHoops son entraîneur Giorgos Bartzokas. « Evan s’est entraîné hier (mercredi), et il participera à une séance plus intense aujourd’hui. Nous pensons qu’il sera prêt pour le match de demain (jeudi) », a déclaré le coach grec lors de la conférence de presse d’avant-match.

L’arrière français, arrivé cet été à l’Olympiakos, a été ménagé lors de la large victoire des siens contre le PAOK Salonique en championnat, un match où Bartzokas a également fait tourner son effectif pour préserver certains cadres. « C’est l’un des avantages d’avoir un effectif aussi profond. Nous pouvons gérer les charges de travail et reposer des joueurs lorsque nécessaire », a souligné le technicien.

Une vigilance de mise contre Baskonia

L’entraîneur de l’Olympiakos a également mis en garde contre toute forme de relâchement face à Baskonia, une équipe qu’il juge redoutable malgré un début de saison irrégulier. « Baskonia joue à un rythme élevé et dispose d’un excellent coach. Défensivement, c’est une des meilleures équipes en termes de possessions concédées. Si nous ne sommes pas concentrés, nous aurons des problèmes, comme cela a été le cas contre l’ASVEL », a-t-il expliqué.

Pour Bartzokas, le contrôle du rythme et de l’exécution sera la clé de la rencontre. « Nous devons prendre des décisions rapides, bien faire circuler le ballon et dominer le rebond défensif. C’est à travers ces aspects que nous imposerons notre jeu », a-t-il ajouté.

Fournier attendu au rendez-vous

Après des débuts remarqués avec sa nouvelle équipe, Evan Fournier est un élément clé de l’Olympiakos cette saison. Sa présence face à Baskonia est cruciale, d’autant plus que les Grecs souhaitent prolonger leur dynamique victorieuse en EuroLeague. Si son état de santé ne pose plus de question, le Français aura pour mission d’apporter son expérience et son talent offensif à une équipe en quête de constance à domicile.

L’Olympiakos, qui partage actuellement la deuxième place du classement avec quatre équipes – dont Paris -, vise à consolider sa position et à envoyer un message clair à ses concurrents directs. Avec Fournier dans ses rangs, l’équipe grecque semble prête à relever ce défi.