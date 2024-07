Evan Fournier : « On est loin du compte. On se fait dominer, on ne joue pas comme il faut. Il y a beaucoup de choses à dire… Pour moi, c’est clairement l’attaque [le problème], on ne va pas se mentir. Tant au niveau de la mise en place, de l’installation, du rythme, des prises de décision… C’est bien d’avoir joué la Serbie pour voir ce qu’il faut qu’on fasse. Pour que l’on soit à notre meilleur niveau, il faut qu’il y ait plus d’alternance entre le secteur intérieur et le secteur extérieur. Nous, les extérieurs, il faut que l’on fasse un vrai meilleur boulot sur l’installation et que les intérieurs nous aident. Ensuite, on pourra les servir encore plus facilement.

Personnellement, je me sens bien, physiquement et mentalement. J’essaye de m’ajuster à ce qu’on me propose. Je continue de bosser, je me concentre sur ce qu’il y a à faire. Il faut que je sois plus dans l’agressivité et que je débloque des situations par moment. »

Nicolas Batum (au micro de La Chaîne L’Équipe) : « C’est une équipe vice-championne du monde, avec le meilleur joueur du monde, donc on s’attendait à un match serré, intense. On a eu un bon début, comme à Montpellier, puis encore une grosse baisse dans le deuxième quart-temps. En deuxième mi-temps, on a eu un sursaut d’orgueil, on s’est beaucoup plus battu mais voilà… On va avoir deux-trois jours de repos pour se remettre les idées en place et repartir très fort à Orléans. Il va falloir qu’on étudie la rencontre, comment se mettre en place plus facilement, comment résister à la pression dans les matchs à venir… Encore une fois, c’est bien que ça nous arrive maintenant. »

Rudy Gobert : « Il y a du travail, des choses à mieux faire des deux côtés du terrain, collectivement, individuellement. Nous sommes conscients des choses, conscients du travail à effectuer mais il n’y a pas le temps d’être inquiets. Il faut suite se remettre au boulot, il y a encore quinze jours avant le premier. C’est toujours mieux de se prendre des claques maintenant, quand elles ne comptent pas. Il faut en tirer les leçons et les appliquer. »

Guerschon Yabusele : « Contre la Serbie, on savait que ça allait être un gros test pour savoir où on en est. En temps normal, c’est à nous d’agresser les équipes et pas l’inverse. On avait du mal à appliquer notre jeu en attaque et on n’était pas assez durs en défense alors que c’est notre identité. Offensivement, il faut mieux poser le jeu. On s’est fait agresser donc on n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. Il faut mieux se démarquer, se rendre la tâche facile. on n’a pas fait un bon match. Ce n’est qu’une rencontre de préparation, il y a encore beaucoup de choses à corriger. Mais ça va aller. »