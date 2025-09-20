Evan Fournier porte déjà l’Olympiakos vers la victoire, pour son match de présaison face à Milan

De retour à la compétition de présaison après la défaite face au Paris Basketball, Evan Fournier a été l’artisan de la qualification de l’Olympiakos Le Pirée pour la finale du tournoi international de Crète. Le Français a inscrit 15 points, dont 14 cruciaux en seconde période, pour permettre aux Grecs de battre l’Olimpia Milan 76-71 en demi-finale.

Une première mi-temps compliquée pour les Grecs

Malgré un bon début de match de l’Olympiakos, Milan a pris le contrôle de la première période grâce à une bien meilleure fluidité offensive. Les Italiens ont notamment réussi un run de 12-5 qui leur a permis de mener 31-26 à la pause. L’équipe milanaise semblait alors mieux armée pour décrocher sa qualification.

La physionomie du match a complètement changé au retour des vestiaires. Fournier s’est révélé après la pause et a mené un run décisif de 15-4 qui a permis à l’Olympiakos de reprendre les commandes. Le moment clé est survenu lorsque l’ancien joueur NBA a inscrit un 3-points décisif qui a scellé le sort de Milano.

Vezenkov en soutien, Ward assure

Aux côtés de Fournier, Sasha Vezenkov a apporté 12 points précieux, tandis que l’ancien Parisien Tyson Ward a ajouté 10 points à la cause grecque. L’Olympiakos a maintenu la pression pour prendre une avance de 67-61 à trois minutes de la fin et s’assurer la victoire.

Les Grecs affronteront le Crvena Zvezda en finale du tournoi, après que les Serbes ont éliminé le champion d’EuroLeague en titre du Fenerbahçe, plus tôt dans la journée. Cette victoire constitue un premier test réussi pour les Grecs, qui évoluaient sans plusieurs cadres dont Keenan Evans (blessé), Kostas Papanikolaou, Tyler Dorsey, Kostas Antetokounmpo et Giannoulis Larentzakis.