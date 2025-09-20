Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Evan Fournier porte déjà l’Olympiakos vers la victoire, pour son match de présaison face à Milan

Evan Fournier a brillé avec l'Olympiakos. Le Français a inscrit 14 de ses points en seconde période pour renverser l'Olimpia Milan (76-71) et atteindre la finale du tournoi international de présaison de Crète.
|
00h00
Résumé
Écouter
Evan Fournier porte déjà l’Olympiakos vers la victoire, pour son match de présaison face à Milan

Evan Fournier a porté l’Olympiakos vers la victoire face à Milan, pour son premier match de présaison.

Crédit photo : Sébastien Grasset

De retour à la compétition de présaison après la défaite face au Paris Basketball, Evan Fournier a été l’artisan de la qualification de l’Olympiakos Le Pirée pour la finale du tournoi international de Crète. Le Français a inscrit 15 points, dont 14 cruciaux en seconde période, pour permettre aux Grecs de battre l’Olimpia Milan 76-71 en demi-finale.

Une première mi-temps compliquée pour les Grecs

Malgré un bon début de match de l’Olympiakos, Milan a pris le contrôle de la première période grâce à une bien meilleure fluidité offensive. Les Italiens ont notamment réussi un run de 12-5 qui leur a permis de mener 31-26 à la pause. L’équipe milanaise semblait alors mieux armée pour décrocher sa qualification.

La physionomie du match a complètement changé au retour des vestiaires. Fournier s’est révélé après la pause et a mené un run décisif de 15-4 qui a permis à l’Olympiakos de reprendre les commandes. Le moment clé est survenu lorsque l’ancien joueur NBA a inscrit un 3-points décisif qui a scellé le sort de Milano.

Vezenkov en soutien, Ward assure

Aux côtés de Fournier, Sasha Vezenkov a apporté 12 points précieux, tandis que l’ancien Parisien Tyson Ward a ajouté 10 points à la cause grecque. L’Olympiakos a maintenu la pression pour prendre une avance de 67-61 à trois minutes de la fin et s’assurer la victoire.

Les Grecs affronteront le Crvena Zvezda en finale du tournoi, après que les Serbes ont éliminé le champion d’EuroLeague en titre du Fenerbahçe, plus tôt dans la journée. Cette victoire constitue un premier test réussi pour les Grecs, qui évoluaient sans plusieurs cadres dont Keenan Evans (blessé), Kostas Papanikolaou, Tyler Dorsey, Kostas Antetokounmpo et Giannoulis Larentzakis.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Après avoir effectué la préparation avec Nancy, Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne
Basketball Champions League
00h00Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne en titre !
Jules Gibey a planté 41 points pour Vitré à Angers
NM1
00h00Gibey flambe à Angers (41 points), Fos, Rennes et Lorient au rendez-vous ; Boulogne, Orchies et LyonSO démarrent fort
Evan Fournier reprend la compétition ce jeudi avec l'Olympiakos
Présaison
00h00Evan Fournier porte déjà l’Olympiakos vers la victoire, pour son match de présaison face à Milan
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Shaquille Harrisson a brillé avec l'ASVEL contre Dijon ce vendredi 19 septembre en présaison
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL termine sa préparation par une victoire difficile à Dijon
3x3
00h00L’équipe de France masculine éliminée en poules de la Coupe du monde U23 3×3, les filles font carton plein
La SuperCoupe LNB 2025 se joue à Roland Garros
Betclic ELITE
00h00Où et comment regarder la Supercoupe LNB 2025 : le programme TV des demi-finales
Betclic ELITE
00h00Officiel – Jordan Loyd quitte Monaco : « C’était une expérience incroyable »
WNBA
00h00Le Mercury de Monique Akoa-Makani élimine le Liberty de Marine Johannès, champion en titre
Espoirs ELITE
00h00L’équipe Espoirs de l’ASVEL engage un international congolais
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0