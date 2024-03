Évreux va jouer « le match le plus important » de sa saison face à Angers

Depuis sept jours, Évreux vit une passe compliquée. Battue par Boulazac et tombée dans la zone de relégation, l’Amicale Laïque de la Madeleine a pris la décision de se séparer de son emblématique entraîneur Neno Asceric. Présent au club depuis mars 2020, ce dernier paie les mauvais résultats de son équipe cette saison (17e, 8 victoires seulement).

C’est son assistant Marc Namura qui va prendre la relève pour le moment, à l’occasion du match « le plus important de la saison », face à Angers, pour un affrontement de la zone rouge. En cas de victoire, les Normands condamneraient quasiment l’EAB à la relégation en comptant trois victoires d’avance sur leur adversaire. Mais en cas de défaite, tout pourrait être relancé…

« C’est l’équipe qui en voudra le plus et qui saura rester calme, qui l’emportera, analyse Marc Namura auprès de Paris-Normandie. On est en mode mobilisation générale. C’est marche ou crève. Celui qui n’est pas prêt à se battre, on va très vite le voir. »