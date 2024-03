Neno Asceric (Évreux) écarté de ses fonctions d’entraîneur !

Neno Asceric et Évreux, l’histoire est finie. Le technicien de 58 ans a été écarté de ses fonctions par le club ébroïcien ce mardi 12 mars. Son assistant Marc Namura (39 ans) va prendre en charge l’équipe pour le moment.

#ProB À trois jours du duel des relégués entre Évreux et Angers, l’ALM écarte Neno Asceric de ses fonctions. Marc Namura, l’assistant, prend en charge l’équipe. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) March 12, 2024

Un timing surprenant

Une décision avec un timing surprenant, quelques jours avant un affrontement crucial dans la quête du maintien en Pro B. En effet, à Jean-Fourré ce vendredi 15 mars, Évreux (17e) reçoit la lanterne rouge, Angers (18e). Arrivé en mars 2020 suite au renvoi de Fabrice Lefrançois, Neno Asceric effectuait sa 5e saison avec le club normand. Prolongé de deux ans à l’intersaison 2023, le technicien serbo-autrichien fait les frais d’une saison compliquée pour l’ALM. Avec huit victoires au compteur pour le moment, et deux victoires seulement en 2024 (en neuf matchs), l’Amicale laïque de la Madeleine est en position de relégable. Les coéquipiers de Joe Burton sont à égalité de bilan avec Fos-sur-Mer (15e) et Aix-Maurienne (16e) et possèdent deux victoires d’avance sur Angers (18e).