Excellent contre Monaco, Nigel Hayes-Davis est le MVP des matches 1 des playoffs

Nigel Hayes-Davis a été désigné MVP des matches 1 des quarts de finale de playoffs après son excellent match sur le parquet de Monaco ce mercredi 24 avril. Auteur de 19 points et 7 rebonds dont 4 offensifs, l’ailier étasunien a brillé dans cette rencontre remportée par le Fenerbahçe après prolongation.

Auteur du record de points de l’EuroLeague le 29 mars dernier, l’ancien de Kaunas et Barcelone confirme qu’il fait partie des tous meilleurs ailiers de l’EuroLeague. Reste à savoir si Alpha Diallo et Jaron Blossomgame pourront le limiter lors du match 2 ce vendredi.

Bringing that regular season form into the Playoffs 🥶 @NIGEL_HAYES is MVP of Game One, as he helped @FBBasketbol get a crucial Road W and take the lead in the series 🔒

'MVP of the Playoffs' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/Nv1knbfk4I

