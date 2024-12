Exclusion, absences, -35 à l’arrivée : « un match à oublier » pour Cholet contre la JL Bourg

Ce samedi 14 décembre face à la JL Bourg, Cholet Basket n’a jamais pu espérer maintenir son invincibilité à la Meilleraie en cette saison 2024-2025 (9 victoires de rang). Comme jamais depuis le début de l’exercice, le club des Mauges a été balayé par la formation burgienne (67-102).

« On a pris une belle leçon »

Il faut bien dire que Bourg-en-Bresse a connu un incroyable soir de réussite aux tirs (53% de réussite aux tirs dont un 16/34 à 3-points). En plus de cela, CB doit composer avec quelques absences ces derniers temps, celles de Jamuni McNeace et Mohamed Diawara. Alors forcément, la tâche s’est avérée quasiment impossible pour Gérald Ayayi et ses partenaires. D’autant que pour l’arrière choletais, cette déconvenue pendait au nez de lui et ses partenaires depuis quelques temps…

« Simplement un match à oublier », lachaît-il auprès de Ouest-France et du Courrier de l’Ouest. « Cela fait un petit moment que l’on est plus dans ce que l’on voulait. On a eu des sonnettes d’alarme mais on a continué à se relâcher. Ce match on va le mettre à la poubelle. Cela va nous permettre de repartir. Je pense qu’on a pris une belle leçon, de ce qu’il faut mettre sur le terrain si l’on veut être dans le top 4. »

Place de leader en danger pour Cholet, la JL Bourg solidement ancrée dans le top 4

Malgré un contexte défavorable à Cholet ces derniers jours, ainsi que l’énorme prestation burgienne, l’entraîneur Fabrice Lefrançois ne s’explique pas une défaite dans de telles proportions.

« On s’est fait manger mais je ne m’explique pas encore la raison. On va prendre le temps d’analyser. Ça peut être conscient comme inconscient. On ne doit pas s’écarter de ce qu’on est, de ce qui nous anime et de ce qui nous a fait gagner. On n’a pas été dans ce qu’on souhaitait faire. »

Alors qu’à contrario, la JL Bourg a enfin pu s’exprimer comme elle l’entendait à la Meilleraie. « C’est un match très important pour nous », soulignait son entraîneur Frédéric Fauthoux auprès de L’Équipe. Alors que le club de l’Ain solidifie sa place dans le top 4, Cholet pourrait potentiellement céder sa place de leader à Paris en cas de victoire de cette dernière équipe au Mans. Mais CB aura l’occasion de la récupérer dès ce mardi 17 décembre, avec un match en retard contre Dijon. Et ainsi faire oublier sa seule sortie ratée de la saison.