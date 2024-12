+35 : La JL Bourg en démonstration chez le leader choletais !

La JL Bourg a signé une énorme victoire sur le parquet du leader de Betclic ELITE, Cholet Basket. Les Bressans se sont imposés 102 à 67, soit de 35 points ! Les joueurs de Frédéric Fauthoux restent invaincus à l’extérieur.

VICTOIRE ✅@CB_officiel – 67 🆚 102 – JL Bourg

Imbattables on the road ! L'équipe domine à Cholet et restent invaincus à l'extérieur 👊🚌#WeRedy pic.twitter.com/fA5aaWMt6j

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) December 14, 2024