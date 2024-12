Fabien Causeur en feu : 20 points et un record historique pour Milan en EuroLeague

Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) a réalisé une performance exceptionnelle en EuroLeague en inscrivant 20 points, dont un parfait 6/6 à trois points, lors de la victoire éclatante de Milan contre l’Étoile Rouge de Belgrade (101-86). Un match record pour le vétéran français, qui a conduit son équipe à une quatrième victoire consécutive sur la scène européenne.

