Fabrice Courcier reprend du service à Saint-Amand

Fabrice Courcier (56 ans) est de retour sur un banc, et pas n’importe où ! Nommé à la tête du Saint-Amand Hainaut-Basket, l’ancien meneur va coacher à la maison, là où est établi son domicile familial. Il remplace Fabrice Pontier, qui a connu un début de saison catastrophique avec les Green Girls, reléguées en Ligue 2 mais toujours fanny après quatre matchs.

𝗙𝗮𝗯𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗖𝗼𝘂𝗿𝗰𝗶𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲̂𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗚𝗶𝗿𝗹𝘀 ! Après un début de saison décevant, Fabrice Courcier remplace Fabrice Pontier à la tête de l'équipe professionnelle. pic.twitter.com/VTCHAVSTZY — Saint-Amand Basket (@St_Amand_Basket) November 12, 2024

Soit un retour aux sources pour Fabrice Courcier, Nordiste pur jus, signataire de sa première licence à l’âge de 6 ans à Ronchin, et qui sort de cinq saisons en Normandie, entre Caen et Le Havre, dont un dernier exercice particulièrement éprouvant avec le STB, 1/8e de finaliste de NM1. Passé par Dechy, Gravelines et Tourcoing lors de sa carrière de joueur, le natif de Lille a ensuite entraîné plusieurs clubs nordistes : Tourcoing, Gravelines-Dunkerque, Denain, Orchies et même Saint-Amand !

Déjà passé par Saint-Amand entre 2006 et 2009

Ainsi, Fabrice Courcier va opérer une nouvelle transition entre le basket masculin et féminin. Pourtant vainqueur du premier trophée majeur de l’histoire du BCM avec la Coupe de France 2005, il n’avait pas été renouvelé l’année suivante par le club maritime l’année suivante et avait trouvé refuge à Saint-Amand. Il avait ainsi été le témoin privilégié de la mutation de l’Union Saint-Amand Porte du Hainaut, devenu l’Union Hainaut Basket en 2008 après la fusion avec Valenciennes. Mais cela avait marqué les débuts des ennuis pour le club, plus gros budget de LFB lors de sa création, pensionnaire d’EuroLeague mais rétrogradé pour raisons financières dès la fin de sa première année. C’est auparavant que Fabrice Courcier avait connu ses plus belles années avec Saint-Amand, terminant notamment 7e du championnat en 2008, avec un bilan équilibré (13v-13d).

« Pendant deux ans à Saint-Amand, j’ai connu des relations humaines fortes », racontait-il au Progrès en 2009. « J’avais la confiance du président Bernard Loison. J’ai pu formater le club comme je le voulais. Le basket était moins athlétique que chez les hommes. J’ai été obligé d’aller vers plus de technique. Lors de ma dernière saison, en 2008/09, après la fusion avec Valenciennes, ça a été très enrichissant avec l’EuroLeague contre des grosses cylindrées. Mais ça s’est détérioré à la vitesse du mistral. À la fin du premier trimestre, tout était terminé. Les salaires n’étaient plus assurés. Je gérais le groupe tout seul, avec mon assistant. »

0-9 pour Pontier

Fabrice Courcier tentera de relancer un club qui s’enlise depuis le départ de Fabrice Fernandes en 2021, après un mandat long de six ans. Depuis, quatre techniciens se sont succédés au chevet des Green Girls : Philip Mestdagh, parti après deux journées de championnat en raison d’un burn-out, Frédéric Daguenet, Julien Pincemin (qui a effectué un cycle de presque deux ans, avant d’être écarté en plein milieu des play-downs) et donc Fabrice Pontier. En neuf matchs avec Saint-Amand (quatre en play-downs, un en Coupe de France et quatre en LF2), l’ex-directeur du centre de formation n’a jamais connu la victoire…

Fabrice Courcier prendra ses fonctions dès cette semaine, avec un match capital ce week-end : un déplacement chez le Pôle France, l’autre lanterne rouge de LF2.