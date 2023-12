Fabrice Jouhaud, Directeur Général de la LNB : « Avec les Légendes, on souhaite valoriser le patrimoine du basket français »

LNB - La Ligue Nationale de Basket a présenté jeudi matin lors d’une conférence de presse organisée dans ses murs, les contours de son nouveau programme « LNB Légendes ».

Il y avait du beau monde jeudi au 48-50 Rue Albert à Paris. Et pour cause, la Ligue Nationale de Basket dévoilait aux journalistes présents les tenants et aboutissants du programme « LNB Légendes », lancé courant novembre. Aux côtés de Fabrice Jouhaud, son Directeur Général, étaient ainsi réunis 5 joueurs ayant fait les beaux jours du championnat de France : Frédéric Weis, Amara Sy, Mamoutou Diarra, Crawford Palmer et Pape-Philippe Amagou.

Autant de Légendes investies dans le projet de la ligue, et de Fabrice Jouhaud, de « valoriser le patrimoine du basket français en remettant au goût du jour ses plus grands joueurs et leurs exploits », désireuses de participer au développement du basket français, comme nous le confiait Frédéric Weis. « On peut tous apporter quelque chose à la ligue grâce à notre expérience. Pour ma part, j’ai joué 10 ans en Espagne et j’ai vu ce qui marchait ou pas là-bas. On peut tous être utiles. » Un sentiment repris en écho par Amara Sy. « Il faut se servir de nos connaissances et de notre expertise, qui pourraient sûrement répondre à certaines problématiques actuelles au sein de la ligue. » Ce souhait des joueurs d’être pour la LNB davantage que de vieilles gloires sous blister, colle parfaitement aux attentes de la ligue et de son Directeur Général. « On ne veut pas les utiliser comme une simple image. Au contraire, on attend d’eux des feedbacks et des conseils, qu’ils soient acteurs et force de proposition dans le développement de notre championnat. »

« Donner envie aux joueurs actuels de devenir des Légendes »

Au-delà des ambitions affichées de ce projet, né du constat que les anciens joueurs étaient insuffisamment représentés et reconnus dans l’écosystème du basket, et qu’un problème de transmission intergénérationnel existait dans notre sport, la LNB a dévoilé les critères de sélection pour intégrer ce cercle prestigieux. Ainsi pour un joueur Français, il en coûtera un minimum de 100 matchs de championnat disputés, agrémentés de 50 capes en équipe de France ou d’un titre de MVP de l’année ou d’une sélection au All-Star Game. Dans le cas d’un étranger, un titre de MVP de l’année ou une place dans le 5 majeur d’une décennie suffira. Des critères précis mais suffisamment flexibles pour gérer des exceptions telles que Victor Wembanyama, bien évidemment retenu parmi les Légendes. « Il a raflé tous les trophées avec Boulogne-Levallois, il est le basketteur dont on a le plus parlé dans le monde cette année, il faudrait être fou pour ne pas valoriser un joueur comme lui », précisait Fabrice Jouhaud.

Les heureux élus sont depuis quelques semaines déjà mis en avant sur le site de la LNB (https://www.lnb.fr/legendes/hall-of-fame/), au travers de portraits et prochainement de contenus vidéo, en attendant l’ajout d’un « Stat Center » remontant au-delà de la création de la Ligue en 1987. Ils seront également en vue à l’Accor Arena le 29 décembre prochain pour le traditionnel All-Star Game, alors que de nombreux évènements sont attendus toute l’année pour faire vivre le projet. Un coup de projecteur sur les anciennes gloires du championnat en l’honneur du passé, destinée aussi aux basketteurs actuels, comme le soulignait Fabrice Jouhaud. « On veut en faire un outil d’attractivité pour donner envie aux joueurs en activité de devenir à leur tour des légendes. » Un objectif qui passe par la « création d’un sentiment d’appartenance chez les joueurs actuels » pour Pape-Philippe Amagou, pointant du doigt la nécessité « d’intéresser les jeunes au passé de la ligue et à ses légendes. » Un moyen avoué aussi, pour la LNB, de retenir ses jeunes pépites et de ne pas les voir s’expatrier en Australie ou en Allemagne pour lancer leur carrière.