Fall, Luwawu-Cabarrot et Paris Lee en mode record contre Kaunas

343 jours après sa dernière victoire à domicile en EuroLeague, contre le Fenerbahçe Istanbul, l’ASVEL s’est imposée 93 à 79 ce jeudi 4 janvier contre le Zalgiris Kaunas à l’Astroballe.

Pour y parvenir, l’équipe de Gianmarco Pozzecco s’est appuyé sur un trio d’enfer avec Paris Lee à la mène, Timothé Luwawu-Cabarrot dans l’aile et Youssoupha Fall à l’intérieur. Les trois membres de ce Big Three d’un soir ont réalisé leur match record à l’évaluation.

Le pivot franco-sénégalais n’a pas battu ses records de points (23, contre le FC Barcelone le 11 janvier 2023) ni de rebonds (18, à Barcelone le 9 décembre 2022) en EuroLeague mais il a réalisé son meilleur match à l’évaluation (36). Il faut dire qu’il a quasiment été parfait ce jeudi avec 22 points à 10 (record personnel) sur 12 aux tirs et 12 rebonds en 28 minutes et 30 secondes. En première mi-temps, terminée sur le score de de 51 à 43, l’ancien joueur du Mans a été totalement injouable avec 18 points à 8/8 et 5 rebonds pour 26 d’évaluation. « Je me suis senti bien sur le parquet », a-t-il expliqué sur SKWEEK. « On m’a donné les ballons. Je travaille beaucoup à l’entraînement et j’en ai récolté les fruits ce soir. Tout ça, c’est grâce à mes coéquipiers. »

𝗬𝗢𝗨𝗦𝗦𝗢𝗨𝗣𝗛𝗔 𝗙𝗔𝗟𝗟 𝗘𝗡 𝗠𝗢𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 ! ⭐️ Quelle soirée exceptionnelle pour le pivot de l'ASVEL qui vient de battre son record d'évaluation (36) ! 🤩 ➕ 𝘝𝘪𝘤𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘶 𝘡𝘢𝘭𝘨𝘪𝘳𝘪𝘴 𝘒𝘢𝘶𝘯𝘢𝘴 ! ✅#SKWEEKLive #EveryGameMatters pic.twitter.com/pBskxRSnSL — SKWEEK (@skweektv) January 4, 2024

Timothé Luwawu-Cabarrot, qui ne dispute que sa deuxième saison à ce niveau, a battu ses records de points (27), de paniers à 2 points marqués (5) et d’évaluation (29). « Je suis allé plus haut que 20 points, ça fait plaisir. Les gars m’ont trouvé et c’est cool ! » Comme Fall, il avait déjà marqué 18 points à la mi-temps. Surtout, il a fait preuve d’une efficacité absolument remarquable avec un superbe 10/11 au shoot, dont 4/5 à 3-points. Paris Lee a lui terminé avec sa meilleure évaluation (31) pour sa troisième saison à ce niveau. Il a aussi signé son record de rebonds (5) et lancers francs marqués (10).