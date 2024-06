Fenerbahce et Amine Noua sacrés champions de Turquie

Le Fenerbahçe Istanbul a remporté le titre de champion de Turquie 2024 en venant à bout de l’Anadolu Efes Istanbul 3 victoires à 1. Ce mercredi 12 juin, l’équipe d’Amine Noua a remporté le match 4 après prolongation (80-72).

C’était un win or go home pour l’Anadolu Efes Istanbul. Rodrigue Beaubois & co ont cru pouvoir égaliser en finale des playoffs de Turquie, avant de craquer en prolongation (16-8). Presque injouables à domicile, le Fenerbahce Istanbul a rapidement mis la main sur le match avec un 22-8 dans le premier quart-temps. Rejoint avant la mi-temps (36-33), l’équipe de Nick Calathes a ensuite vécu une deuxième partie de rencontre des plus disputée. Malgré les 20 points, 6 rebonds et 4 passes d’Elijah Bryant (1,96 m, 29 ans) et les 11 unités, 2 rebonds et 2 passes de Rodrigue Beaubois, l’Anadolu Efes n’a pas réussi à s’imposer dans ce match 4 décisif. Avant une intersaison qui s’annonce chargée, les joueurs de Tomislav Mijatovic finissent cette saison 2023-2024 sans trophées.



Une saison réussie pour le Fenerbahce

Déjà vainqueur de la Coupe de Turquie et demi-finaliste de l’EuroLeague, le Fenerbaçe remporte son deuxième titre de champion de Turquie. Le pari de la direction a fonctionné, l’arrivée de Saraunas Jasikevicius a marqué un tournant dans la saison des Stambouliotes. Très bon en EuroLeague et en ligue nationale, le Fener’ a su répondre présent en playoffs après son échec lors du Final Four (quatrième) à Berlin). Ils ont maitrisé l’ensemble de la finale contre l’Anadolu Efes, ne laissant presque aucunes chances aux premiers de saison régulière. Le Fenerbahce a pu compter sur ses leaders, Nigel Hayes-Davis (16 points et 3 rebonds) – élu MVP des finales – mais également Scottie Wilbekin (12 points, 2 rebonds et 3 passes). A noter également la très belle performance de Tarik Biberovic, homme en forme de l’effectif stambouliote, le Turc a inscrit 19 points et pris 7 rebonds. Le Fenerbahce finit sur une très bonne note et ramène le titre qui leur échappe depuis deux ans. Quant à Amine Noua, il n’est plus entré en jeu depuis le 11 mai. Toutefois, il termine lui aussi champion de Turquie.

Préparer l’après

Après avoir retrouvé le Final Four de l’EuroLeague et remporter les finales de la ligue domestique, le groupe doit désormais préparer la prochaine saison. En effet, certains départs sont d’ores et déjà actés. C’est le cas de Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) encore très bon mercredi soir (5 points, 5 rebonds et 10 passes). L’Américano-Grec va rejoindre Monaco à l’été. Son coéquipier Nathan Sestina est lui attendu à Valence. Mais il y a des rumeurs de départs aussi autour de Johnathan Motley (2,06 m, 29 ans). Reste à savoir ce qu’il adviendra d’Amine Noua. Arrivé en remplaçant médical de Nigel Hayes-Davis et de Dashawn Pierre, le Lyonnais a vécu une belle expérience mais il aspire forcément à jouer davantage à terme. De son côté, l’entraîneur Saras Jasikevicius est sous contrat jusqu’à 2026.