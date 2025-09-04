Figure emblématique de la Géorgie, Giorgi Shermadini repousse sa retraite internationale à après l’EuroBasket

La carrière internationale de Giorgi Shermadini touche à sa fin. Le pivot géorgien, figure emblématique de sa sélection nationale depuis près de 20 ans, a officialisé sa décision de prendre sa retraite internationale lors de la prochaine fenêtre de qualifications, plutôt qu’à la suite de l’EuroBasket comme il l’avait initialement annoncé.

🇬🇪Gio Shermadini había anunciado su retirada de la selección georgiana después del #EuroBasket, pero esta decisión se pospuso dos partidos más. Lo hará tras la primera ventana de clasificación para el Mundial de 2027. Su último partido será ante España en Tenerife 💛🖤 📸FIBA pic.twitter.com/ojLWykD78E — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 4, 2025

Arrivé en sélection A en 2007, Shermadini avait dans un premier temps planifié de mettre un terme à son parcours en équipe nationale après l’EuroBasket. Le vétéran a finalement décidé d’étendre sa carrière internationale de deux matchs supplémentaires, permettant ainsi à la Géorgie de bénéficier encore de son expérience lors de la première fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde 2027, mais surtout de soigner sa sortie

Tenerife, théâtre des adieux symboliques

Le choix du lieu pour ses adieux n’est pas anodin. C’est à Tenerife, face à l’Espagne, que Shermadini disputera son ultime match international. Cette confrontation contre l’une des puissances européennes du basketball constitue un cadre symbolique pour clôturer une carrière internationale riche en émotions, car l’intérieur porte les couleurs du club de Tenerife depuis 2019.

Cette retraite internationale marque la fin d’une époque pour le basketball géorgien, qui devra désormais composer sans l’un de ses joueurs les plus expérimentés et respectés sur la scène internationale.