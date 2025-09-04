Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Figure emblématique de la Géorgie, Giorgi Shermadini repousse sa retraite internationale à après l’EuroBasket

EUROBASKET - Giorgi Shermadini s'apprête à tirer sa révérence en équipe nationale de Géorgie. Le pivot vétéran a déjà prévu de disputer son dernier match international après l'EuroBasket, contre l'Espagne à Tenerife, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027.
|
00h00
Résumé
Écouter
Figure emblématique de la Géorgie, Giorgi Shermadini repousse sa retraite internationale à après l’EuroBasket

Figure emblématique de la sélection géorgienne, Giorgi Shermadini prendra sa retraite face à l’Espagne, à Tenerife.

Crédit photo : FIBA

La carrière internationale de Giorgi Shermadini touche à sa fin. Le pivot géorgien, figure emblématique de sa sélection nationale depuis près de 20 ans, a officialisé sa décision de prendre sa retraite internationale lors de la prochaine fenêtre de qualifications, plutôt qu’à la suite de l’EuroBasket comme il l’avait initialement annoncé.

Arrivé en sélection A en 2007, Shermadini avait dans un premier temps planifié de mettre un terme à son parcours en équipe nationale après l’EuroBasket. Le vétéran a finalement décidé d’étendre sa carrière internationale de deux matchs supplémentaires, permettant ainsi à la Géorgie de bénéficier encore de son expérience lors de la première fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde 2027, mais surtout de soigner sa sortie

Tenerife, théâtre des adieux symboliques

Le choix du lieu pour ses adieux n’est pas anodin. C’est à Tenerife, face à l’Espagne, que Shermadini disputera son ultime match international. Cette confrontation contre l’une des puissances européennes du basketball constitue un cadre symbolique pour clôturer une carrière internationale riche en émotions, car l’intérieur porte les couleurs du club de Tenerife depuis 2019.

Cette retraite internationale marque la fin d’une époque pour le basketball géorgien, qui devra désormais composer sans l’un de ses joueurs les plus expérimentés et respectés sur la scène internationale.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Espagne
Espagne
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre
Tenerife
Tenerife
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
Vu avec Ténérife l'hiver dernier, on a l'impression qu'il est vieux et qu'il a du mal à courir mais toujours super bien placé dans sa raquette
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Aix-Maurienne a largement battu Neuchâtel en présaison
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne signe sa première victoire en préparation, contre Neuchâtel
EuroBasket
00h00La Serbie « ne sait vraiment pas » si elle pourra compter sur Vukcevic et Avramovic, blessés, pour son huitième de finale
Al-Amir Dawes a montré de bonnes dispositions avec le SCABB à Roanne ce mercredi
ELITE 2
00h00Le SCABB a débordé Roanne en deuxième mi-temps
EuroBasket
00h00Figure emblématique de la Géorgie, Giorgi Shermadini repousse sa retraite internationale à après l’EuroBasket
Présaison
00h00Strasbourg reçu 3/3 en présaison, après le nouveau succès face à Genève
Philippe Da Silva va-t-il coacher le SQBB ou le Stade Rochelais
Présaison
00h00Saint-Quentin s’incline d’un point à Evreux, l’ancien club de Philippe Da Silva
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Guerschon Yabusele a redonné le sourire à l'équipe de France et ses fans, avec son carton face à la Pologne
EuroBasket
00h00Match crucial pour les Bleus face à l’Islande en vue des huitièmes : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 4 septembre
EuroBasket
00h00Martin Hermannsson face à ses souvenirs français : « Je me suis demandé comment j’allais survivre un an à Charleville ! »
Trevor Hudgins a brillé face au CSP ce mercredi soir
Betclic ELITE
00h00Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
1 / 0