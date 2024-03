Fin de March Madness pour Alex Doyle, Kalifa Sakho toujours en course avec Utah State

La March Madness continue pour Kalifa Sakho et Utah State, mais pas pour Alexander Doyle avec Stetson. Ce vendredi 22 mars lors du premier tour de la Midwest Region, les Aggies ont fait la course en tête pour s’imposer 88-72 face à TCU. En sortie de banc, l’ancien espoir du Limoges CSP a cumulé 6 points à 3/4 aux tirs, 1 rebond et 1 contre en 14 minutes. Une contribution notable devant les 17 000 spectateurs du Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis.

Face à Purdue et Zach Edey ce dimanche

Au deuxième tour ce dimanche, Utah State va devoir faire face à l’équipe classée n°1 de la Midwest Region : Purdue. Les Boilermakers comptent notamment dans leur effectif le pivot de 2,24 m Zach Edey (24,4 points et 11,7 rebonds de moyenne). La saison passée, il avait déjà terminé meilleur joueur NCAA, avant de participer à la Coupe du monde avec le Canada.

Si Sakho continue l’aventure à la March Madness, ce n’est pas le cas d’Alexander Doyle. Stetson n’a pas fait le poids dans son duel avec le tenant du titre, UConn, toujours classé n°1 de l’East Region. Malgré les efforts du Belge Stephan Swenson, les Hatters ont terminé à -39 (91-52). L’ancien Choletais Alexander Doyle s’est contenté de 4 minutes de jeu. Sa saison freshman se termine là.

Rappelons qu’après leur victoire jeudi, Mohamed Diarra (NC State) et Kymany Houinsou jouent leur match du deuxième tour ce samedi 23 mars, respectivement contre Oakland et Iowa State.