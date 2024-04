Multidiffusion et guichets fermés pour les finales de la Coupe de France

La plus grande salle polyvalente de France, l’Accor Arena, sera comble pour les finales de Coupe de France le samedi 27 avril.

Depuis 1998, à l’exception des éditions 2014 et 2015, les finales de la Coupe de France ont lieu à Bercy. Ce samedi, elle sera remplie à 100 %, avec plus de 15 000 spectateurs. Vendredi, ce sont plus de 8 000 personnes qui viendront assister aux finales du Trophée Coupe de France, réservé aux clubs amateurs, dont 1 750 venues de Fougères. Pour accompagner le succès populaire dans l’enceinte parisienne, les six finales seront retransmises en direct sur SKWEEK. Les trois affiches impliquant des équipes normales seront également diffusées sur BFM Normandie, tandis que les pros auront le droit à La Chaïne L’Équipe.