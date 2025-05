Fini « le bon père de famille », Sylvain Lautié va basculer sur « un management plus autoritaire »

La première fois que Sylvain Lautié a pris une équipe professionnelle en main, il avait alors 28 ans. Propulsé entraîneur de Poissy-Chatou, il avait démarré sa carrière professionnelle par une qualification en playoffs de Pro B, certainement sans se douter que des sphères bien plus élevées l’attendaient ailleurs.

Quasiment 30 ans plus tard, le technicien francilien fait toujours partie des rares coachs français à avoir remporté une Coupe d’Europe (la Coupe Korac en 2002 avec le SLUC Nancy). Et pourrait potentiellement faire figure de doyen des entraîneurs de Betclic ÉLITE la saison prochaine, sous réserve de l’avenir d’Éric Girard.

Cela ne le pousse pourtant pas à l’immobilisme. Dans une interview accordée à L’Est Républicain, Sylvain Lautié a confié vouloir changer « sa manière de manager et de travailler ».

« Nous sommes en fin de cycle et on entre dans une nouvelle génération où le management de bon père de famille devient obsolète », explique-t-il. « C’est le bon moment pour basculer sur un management plus autoritaire qui donne un cadre un peu plus restreint aux joueurs. Je n’ai pas de regrets sur tout ce qui s’est fait précédemment mais je pense qu’il est temps de fonctionner d’une autre manière. Et quand je dis autoritaire, je parle notamment des règles de vie. Nous n’avons jamais mis d’amende en quatre saisons, donc il faut penser à un nouveau règlement intérieur. Ça va aussi changer ma manière de travailler et c’est challengeant, ça va entraîner une vraie remise en question. C’est passionnant et motivant. »