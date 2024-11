Fos : Junior Etou de nouveau indisponible plusieurs semaines

Indisponible lors des six premières journées de Pro B en raison d’une déchirure au mollet, Junior Etou (2,03 m, 30 ans) a regagné l’infirmerie de Fos-Provence. Cette fois, l’intérieur des BYers souffre d’une désinsertion musculaire au niveau de la crête iliaque après avoir reçu un coup de coude de Jean-Fabrice Dossou lors d’un duel pour la prise de position au poste à Nantes le 8 novembre

Par conséquent, l’ancien joueur de Cholet, Quimper et Strasbourg sera absent plusieurs semaines. Un nouveau coup dur pour le club méridional qui perd ainsi son deuxième leader émotionnel après la blessure longue durée de Mathieu Wojciechowski. Sans lui, les Fosséens ont coulé à Nantes (70-1000) puis n’ont pas existé contre l’Alliance Sport Alsace (83-96), ce qui a poussé Rémi Giuitta à tirer la sonnette d’alarme. « Sans nos energizers Junior Etou et Mathieu Wojciechowski, on devient une équipe sans saveur, fade. Je suis très déçu de l’approche mentale. Il y a trop de joueurs qui ne sont pas dans l’état d’esprit, qui sont trop concernés par eux. C’est très décevant en termes d’attitude et d’investissement défensif. »

De quoi entraîner une nouvelle prolongation pour Landing Sané ? Le pigiste médical est en fin de contrat avec Fos-Provence depuis le 15 novembre et une décision devait être prise sur son avenir selon des critères sportifs et financiers.