Nouvelle tuile pour Fos : plusieurs mois d’absence pour Mathieu Wojciechowski !

Arrivé pendant la trêve hivernale à Fos-Provence, Mathieu Wojciechowski s’est bien vite imposé comme l’homme fort de l’équipe sudiste. La rébellion des BYers pendant la phase retour, c’était lui qui l’avait impulsée. Les paniers décisifs de la finale pour le maintien contre Angers, c’était lui aussi. Et cette saison, les deux premières victoires fosséennes étaient également marquées de sa patte (19 points et 9 rebonds à Évreux, 25 points et 7 rebonds à Chartres).

Mais ce samedi, l’équipe méridionale s’est adjugée son troisième succès de l’exercice (75-67 contre Rouen) sans son leader. Et il va falloir s’habituer… Mardi, à la 2e minute du match Aix-Maurienne, après une mauvaise passe, le Franco-Polonais a tenté de se rattraper en provoquant le passage en force de Carlos Pepin. Mais l’intérieur savoyard est l’un des plus forts athlètes de Pro B (record personnel à 2,02 m en saut en hauteur) et Wojciechowski a eu un mauvais réflexe : amortir sa chute en se réceptionnant sur le poignet gauche.

3 à 6 mois d’absence

« Il a joué tout le match après », raconte son entraîneur Rémi Giuitta. « Mais le lendemain, il est arrivé avec une patate au poignet. » Le verdict est tombé jeudi : fracture du scaphoïde. « On sait qu’on l’a perdu pour plusieurs mois », regrette l’entraîneur marseillais. De l’ordre de 3 à 6, tant la blessure au scaphoïde est l’une des plus pernicieuses qui soit. Dernier en date à se l’être brisé, l’ancien strasbourgeois Matt Mitchell avait mis 5 mois à revenir en 2023, contre les 3 annoncés au début.

Soit un nouveau coup dur pour Fos-Provence, qui n’a visiblement pas déniché le cimetière indien qui se cache au sein de la Halle du Docteur Henri-Giuitta depuis un an. Face à Rouen samedi, les BYers se sont imposés avec quatre blessés majeurs : Damien Bouquet, Mathieu Wojciechowski ainsi que les deux poste 4, Junior Etou et Willan Marie-Anais. De quoi compliquer la décision de Rémi Giuitta quant à la stratégie future à adopter : pigiste médical ou pas ? Prolongation de Landing Sane, sous contrat jusqu’au 17 octobre ?

L’option Kevin Minar ?

« Je ne sais pas du tout ce qu’on va faire », répond le coach emblématique des BYers. « Avant de décider, je veux connaître exactement les timings de retour de mes joueurs. Ça ne devrait pas trop tarder pour Damien (Bouquet) et Willan (Marie-Anaïs), c’est en très bonne voie pour Junior (Etou). Si je les récupère la semaine prochaine, je n’ai peut-être pas forcément besoin d’aller chercher un poste 3. Si ça traîne plus pour certains, faudra-t-il réajuster ? On a Ada (Sané) en pigiste déjà mais si Willan et Junior reviennent vite, ça fera du monde en poste 4. C’est un casse-tête pour plus tard. Surtout que pendant l’intersaison, je voulais laisser de la place à Kevin Minar. Or, on voit qu’il est très utile (4 points à 2/4, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 21 minutes face au RMB). Dès qu’on a un blessé, faut-il absolument aller chercher quelqu’un quand on a un centre de formation ? Notre ambition, c’est aussi de mettre des gamins sur le terrain. »

