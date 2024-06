Fos-Provence club le plus strictement encadré par la DNCCG, Pau parmi ceux sous surveillance

À l’image de la Betclic ÉLITE, le Conseil Supérieur de Gestion de la LNB a rendu son verdict concernant l’engagement des clubs de Pro B. Comme on le savait déjà, Lille et les Metropolitans 92 ont eu la confirmation qu’ils ne pourront s’engager en seconde division la saison prochaine.

Pour le reste, parmi les clubs encadrés par la DNCCG, on retiendra notamment que Hyères-Toulon a validé son engagement. Pas une mince affaire lorsqu’on se rappelle que le HTV était l’un des parents pauvres de la NM1 la saison dernière, avec seulement 1,4 million de budget. « Au soir de la montée, on s’est tout de suite mis en condition pour réussir à constituer un budget qui augmente de quasi 50% : il y a eu un gros boulot », clame le président Mathieu Perrymond dans les colonnes de Var Matin.

Tout comme l’ASVEL et Le Portel en Betclic ÉLITE, quatre clubs sont frappés par la limitation préventive de la masse salariale à 80% (les 20% restants pouvant être débloqués au moment de la réception des comptes clôturés de la saison passée, au plus tard le 15 septembre). Il s’agit de Fos-sur-Mer, Pau-Lacq-Orthez, Poitiers et Vichy. Parmi eux, le cas des BYers est le plus sensible sur le papier, puisque l’institution provençale est frappé par l’encadrement le plus strict possible.

« Le Conseil Supérieur de Gestion estime que le club lui a proposé une masse salariale sportive trop élevée dans son budget, il décide donc de fixer un montant inférieur et de l’imposer au club », explique la ligue. Pour cause, avec un maintien validé à l’arrachée le 10 mai et la première version du budget devant être communiquée le 15 mai à la DNCCG, Fos-Provence était dans l’incertitude concernant sa division et n’a pas pu se projeter, reconduisant donc sa masse salariale à l’identique dans l’ébauche du 15 mai. Le différentiel imposé par le CSG est de 4%, soit 38 000 euros, avec une limitation à 80% qui pourra donc être levée dès que le gendarme financier sera satisfait des comptes clôturés.