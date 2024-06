La DNCCG limite la masse salariale de l’ASVEL et encadre celle de sept clubs, dont Monaco et Paris

Betclic ÉLITE - À cause de situations financières peu réjouissantes, l'ASVEL et l'ESSM Le Portel font l'objet de mesures contraignantes de la part de la DNCCG. Le gendarme financier surveille les masses salariales de cinq autres clubs, dont l'AS Monaco et le Paris Basketball.