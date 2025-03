Fos-Provence endeuillé par la mort d’Henri Giuitta

Honoré de son vivant par la ville de Fos-sur-Mer, qui avait décidé de baptiser la Halle Parsemain en son honneur en octobre 2023, Henri Giuitta s’est éteint ce jeudi à l’âge de 76 ans.

Un hommage motivé, à l’époque, par son engagement professionnel et citoyen, dans la petite cité méridionale. Professionnel, parce qu’il avait été le médecin attitré de Fos-sur-Mer entre 1977 et 2019. Citoyen, puisqu’il avait tenu de nombreux engagements locaux, élu comme adjoint aux sports en 2002, mais surtout figure incontournable du basket fosséen.

Si Fos-sur-Mer peut bénéficier d’une équipe professionnelle depuis 2009, c’est en grande partie grâce à Henri Giuitta. Ancien joueur du SMUC et de l’ASPTT Marseille, le natif de Tunis (avec des origines siciliennes et sardes) est devenu le président de la Fraternelle Fosséenne (l’ancienne appellation du Fos Provence Basket) en 1978, six ans après la création du club. Resté à la tête de la Frat jusqu’en 1985, il a continué d’assumer des responsabilités de dirigeant aux BYers jusqu’en 2020.

Alors que son club de cœur se débat dans les bas-fonds du championnat de Pro B depuis deux ans, Henri Giuitta s’en est allé à la suite d’un long combat avec la maladie d’Alzheimer. Son fils, Rémi, entraîneur emblématique de Fos-sur-Mer, devrait cependant être présent sur le banc provençal vendredi soir à Rouen, afin d’honorer la mémoire de son père.