Fos Provence reste maître de son destin en Pro B : « Nous sommes toujours en vie »

Fos Provence s’est donné une belle lueur d’espoir concernant son destin en Pro B grâce à sa victoire contre La Rochelle. Face à des Rochelais déjà assurés de terminer la saison régulière la 1re place, les Fosséens ont réaliser un match solide pour l’emporter. Grâce notamment aux belles prestations de Jamar Diggs et Robert Turner III (18 points chacun), Fos-sur-Mer s’est totalement relancé dans la course pour le maintien.

« Je suis fier de la débauche d’énergie de mes joueurs, indiquait le technicien Rémi Giuitta au quotidien La Provence. Nous sommes toujours en vie. C’est la première fois de l’année où j’ai l’impression de retrouver la vraie âme des Fosséens. Ce succès nous apporte de l’apaisement et du baume au cœur. »

Une finale à venir contre Angers

Seul vainqueur de la 32e journée de Pro B parmi les équipes jouant encore leur survie dans la division (Évreux et Angers), la formation de Rémi Giuitta revient ainsi à égalité de bilan de l’EAB et de l’ALM (10 victoires). Et avec une rencontre à jouer face à l’équipe angevine sur les deux derniers matchs restants (Aix-Maurienne), Fos Provence peut décider de son avenir dans la division. Avec cette confrontation directe entre Fosséens et Angevins, c’est l’ALM Évreux qui se retrouve dans une fâcheuse posture. D’autant qu’à égalité de bilan, le club normand n’a l’avantage sur aucun de ces deux clubs