Fos-Provence s’offre une première recrue de choix en NM1, avec le retour de Domnik Bridgewater !

Pour ouvrir son recrutement à l’attention de sa future saison en NM1, Fos-Provence a décidé de faire revenir l’un des anciens membres de son centre de formation : Domnick Bridgewater. Aperçu à quelques reprises en Pro B avec les BYers en 2021, le Bahaméen a finalement connu cette division avec Champagne Basket, équipe avec laquelle il a décidé d’activer sa clause départ. Le meneur de jeu aura pour objectif de revenir dans l’antichambre de l’élite avec Fos-Provence.

Retour aux sources pour Bridgewater…

Quelques minutes avant l’annonce, Domnick Bridgewater (1,80 m, 25 ans) levait déjà le voile sur sa destination, publiant une vidéo avec son nom floqué sur un maillot de Fos Provence. Un maillot qu’il n’a pas pu beaucoup porter chez les professionnels (3 apparitions), à l’époque de son premier chapitre avec les BYers en 2020. Mais à son retour en 2025, l’international bahaméen, au statut JFL, sera l’un des leaders du Fos-sur-Mer de l’entraîneur Emmanuel Schmitt, nommé pour reprendre la barre du navire fosséen en NM1.

Formé à la BYers Academy, Domnick Bridgewater a plutôt évolué sous les radars lors de ses premières années dans les Bouches-du-Rhône. Surdimensionné en NM3 en 2019-2020 avec la réserve fosséenne (23,8 points), l’ancien lycéen d’Anatol Rodgers à Nassau (Bahamas) avait été envoyé s’aguerrir en prêt à Sapela la saison suivante en NM2.

… avec un tout autre statut

Son explosion est venu derrière, un étage au-dessus en NM1, non loin de là à Avignon – Le Pontet. Le promu avait créé la surprise en 2023-2024 (quart de finaliste des playoffs) notamment en raison de son meneur de jeu, compilant 14,4 points et 4,8 passes décisives en 24 minutes de jeu en moyenne sur 26 matchs. Ce qui lui avait ouvert les portes de la Pro B à Champagne Basket, où le combo-guard a su bien s’y adapter, jouant 20 minutes par match pour plus de 10 points à 40% aux tirs et 2 passes décisives.

Disposant du statut de JFL en plus de tout son bagage technique, Domnick Bridgewater est donc logiquement une belle première recrue pour Fos-Provence, qui avait déjà voulu le faire revenir l’an dernier. À l’époque, Champagne Basket avait eu les faveurs du joueur mais cette fois, malgré la relégation en NM1, les BYers ont raflé la mise.