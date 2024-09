Fos-sur-Mer à la recherche d’un poste 4 après les blessures d’Etou et Marie-Anais

Fos-sur-Mer ne commence décidément pas cette saison de Pro B dans les meilleures conditions. Déjà handicapé par la rupture du tendon d’Achille de Damien Bouquet en avril dernier, c’est maintenant le poste 4 qui croule sous les blessures.

En plus de Junior Etou, blessé pour un mois, c’est maintenant Willan Marie-Anais (2,03 m, 19 ans) qui est venu s’ajouter à la liste. Le jeune ailier, MVP du championnat Espoirs Pro B la saison dernière, a subi une lésion musculaire au mollet et devrait être absent trois semaines. Malgré tout, les Byers ont a réussi à se débrouiller pour leur entrée en lice en Pro B en allant s’imposer à Évreux (75-85). Une belle prouesse au vu de l’accumulation des pépins physiques. Mais les dirigeants ne veulent pas continuer dans cette situation peu recommandable, et sont à la recherche d’un poste 4 pour compenser les absences. Leur prochain match a lieu ce vendredi 20 septembre au soir, à domicile face à l’Élan Béarnais, qui a aussi gagné son premier match. Lors de la conférence de presse de rentrée, le coach Rémi Giuitta avait expliqué à quel point le collectif était important cette saison, et qu’aucune individualité ne dominait dans son effectif. Une mentalité du “next man up” qui va devoir perdurer au vu de la situation.

« Chacun doit pouvoir amener quelque chose à tous les matchs et que le jeu ne repose sur personne. Comme je leur ai dit, je pense que cette année, on est dépendant d’aucun joueur, mais on a besoin de tout le monde. C’est la grosse nuance. Un jour ce sera l’un, un jour ce sera l’autre. On va tous être vigilants pour que chacun arrive à s’exprimer individuellement, mais sans appauvrir le collectif. Je pense que c’est la clé du succès pour nous »