Fos-Provence n’est plus dernier, l’ASA et Champagne Basket continuent leur remontée

Cette fois, c’est sûr : Fos-sur-Mer est transfiguré ! Ancienne lanterne rouge du championnat, le club des Bouches-du-Rhône a enchaîné sa troisième victoire en dominant Nantes (83-58), étouffé dans le quatrième quart-temps (18-4). Avec les renforts de Robert Turner III (19 points), Mathieu Wojciechowski (8 points, 11 rebonds et 10 passes décisives) et Mattias Markusson (16 points et 11 rebonds), les BYers ont enchaîné leur troisième succès de rang. “Ce n’est clairement pas une équipe formatée pour être dernière du championnat”, lance Laurent Pluvy, sa victime du soir. Et de fait, elle ne l’est plus puisque c’est désormais Angers qui ferme le rang, vaincu à Poitiers (76-86). L’Étoile, dans une délicate situation, disposant seulement de six joueurs professionnels sur la feuille de match, n’a rien pu faire face à la vista de Luka Rupnik (14 points et 12 rebonds) ainsi que les 14 points du jeune Mohamed Diawara.

La course au maintien se resserre

Les deux équipes relégables, aux fortunes diverses donc, bénéficient néanmoins des défaites de leurs concurrents directs, à savoir Aix-Maurienne et Évreux. Ces dernières sont tombées face à des formations emmenées de main de maître par leur meneur américain. Dans le sillage d’un excellent Akaemji Williams (35 points à 12/16 aux tirs), Rouen a placé une série salvatrice de 12-3 pour l’emporter dans les dernières minutes contre l’AMSB (91-85). La tâche a été légèrement plus aisée pour l’Élan Béarnais et son nouveau meneur Javon Masters (26 points, 4 rebonds et 6 passes décisives pour 1 seule perte de balle), avec un impressionnant 2e quart-temps (31-11) pour n’avoir plus qu’à gérer en seconde période (82-73).

WHAT A GAME !!! 🔥🔥 @ak47_williams enflamme @LeKindarena avec un match à 35 points et une victoire au bout !! 🤩 pic.twitter.com/BUwkhuGsZN — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) February 6, 2024

De la zone dangereuse, Gries-Souffel et Champagne Basket continuent eux de s’en éloigner. L’Alliance Sport Alsace a pris la mesure du Lille Métropole Basket (64-80) après la pause grâce notamment au bon match de l’ancien Red Giant Carl Ponsar (16 points, 8 rebonds et 3 passes décisives). Après un premier quart-temps à son désavantage (10-17), Châlons-Reims a pris la mesure d’une équipe de Denain (80-58) beaucoup trop maladroite (3/21 à 3-points) pour espérer quoi que ce soit dans la Marne. Antibes aurait pu imiter ces deux équipes… mais non. La série de six défaites de Saint-Chamond a pris fin ce mardi en l’emportant aux dépens des Sharks (85-70). Le duel de jeunes ailiers-forts a penché en la faveur du SCBVG et de Maël Hamon-Crespin (13 points, 8 rebonds et 3 passes décisives) plutôt que celui des Antibois et de Zacharie Perrin (14 points et 13 rebonds).

Vichy fait exploser Orléans

Enfin, en haut de classement, Vichy a conforté son statut de dauphin du leader rochelais. La JAV a surclassé Orléans (88-63) et, par la même occasion, définitivement écarté l’OLB de la course au top 2. Incapables de contenir le collectif thermal, les joueurs de Germain Castano pointent désormais à cinq longueurs des Auvergnats, lestés de leur neuvième défaite de la saison.

Un match sera encore à disputer lors de cette 20e journée de PROB, avec un choc du haut de tableau entre La Rochelle et Boulazac mardi 13 février.