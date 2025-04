Fournier et Hoard de retour en EuroLeague pour le dernier match de la saison régulière

Ce jeudi soir, l’Olympiakos reçoit le Maccabi Tel-Aviv pour la dernière journée de la saison régulière de l’EuroLeague. En cas de succès dans ce match qui oppose le leader au 16e de la compétition européenne, les Grecs pourraient sécuriser leur première place au classement. Pour aider à ce que cela se produise, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) devrait faire son retour dans les rangs « Rouge et Blanc ». Cela marquerait son retour à la compétition après deux semaines d’absence pour des problèmes à la cheville droite.

« Ce qui est sûr, c’est que Fournier sera là, car il s’est entraîné normalement hier (mercredi) », a déclaré Giorgos Bartzokas, entraîneur de la formation grecque, tout en se montrant moins certain au sujet de Fall et Milutinov.

L’international français revient au meilleur moment avant d’aborder les playoffs en Europe et en Grèce. Pour sa première campagne en EuroLeague, il tourne à 15,5 points, 2,2 rebonds, 2,6 passes décisives et 1 interception en 26 minutes de moyenne, après 31 matchs joués.

